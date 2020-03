Jedna z nejlepších vychytávek iOS 13 se objevila v Simpsonových

Není ničím neobvyklým, když se v oblíbeném animovaném seriálu The Simpsons objeví nějaká věc či určitá situace, která pochází z každodenního světa. V minulosti například dokonce seriál The Simpsons „předpověděl“ to, že se Donald Trump stane prezidentem – a takových situací v tomto seriálu bylo rozhodně více. V posledním vydaném dílu tohoto oblíbeného seriálu se objevil odkaz na jednu z funkcí, kterou Apple představil v rámci operačního systému iOS 13.

V 15. epizodě 31. série seriálu The Simpsons, která nese název „Screenless“, se objevila funkce Čas u obrazovky, která většině uživatelům přináší pohled na to, kolik času denně stráví u obrazovky. Kromě toho si v rámci této funkce můžete nastavit různá omezení, abyste nadměrnému používání vašeho telefonu zabránili. V epizodě Screenless se Marge naštve nad tím, že všichni kolem ní začnou používat své mobilní zařízení více, než je zdrávo, a přestanou se tak věnovat přítomnosti. Homer je dokonce v jedné ze scén spatřen, jak na svém tabletu hraje populární hru z App Storu – The Simpsons: Tapped Out. Marge se proto rozhodne, že na všech zařízeních v domácnosti aktivuje Čas u obrazovky a každý ze členů rodiny bude moci své zařízení používat maximálně 30 minut denně.

Marge dokonce v jedné části odkazuje na Steva Jobse a říká, že také nenechal své děti, aby nadprůměrně používaly své telefony – a i přesto byl dobrým otcem. V dalších dnech Marge postupně kontroluje zařízení v rodině a dívá se, jakým způsobem se ostatní drží nových pravidel. V jeden den se ve dveřích domu objeví opravář Surly Joe, aby sdělil, že si u Simpsonů doma zapomněl speciální klíč, který dokáže upravit čas u obrazovky. Marge poté zjistí, že tohoto klíče využívala celá rodina, aby si čas u obrazovky „přetočila“ nazpět. Po tomto zjištění tedy začnou všichni v rodině používat Čas u obrazovky na plno bez porušování. Homer v jedné části po vypršení limitu prohlásí: „Jak mám nyní zjistit počasí v Cupertinu?“, což je tedy město, ve kterém se nachází sídlo společnosti Apple. Co se stane v další části už v tomto článku nenajdete, jelikož nechceme šířit spoilery. Pokud ale patříte mezi fanoušky Applu a zároveň seriálu The Simpsons, tak se rozhodně těšte na 15. epizodu z 31. série.