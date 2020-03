Známe kódové označení iPhonů 12 Pro

Nedávno uniklý iOS 14 toho o plánech Applu pro letošní rok prozradil již skutečně dost. Zatím se však nezdá, že by ze svého tempa polevil a přestal vydávat novinky. Vývojářům spolupracujícím s portálem 9to5mac, kteří kód iOS 14 získali, v něm totiž dnes vyštrachali další zajímavosti, které vykouzlí nejednomu jablíčkáři úsměv na tváři – konkrétně kódové označení iPhonů 12.

d5x. Přesně takto Appe alespoň podle uniklého kódu iOS 14 označuje některé letošní iPhony – velmi pravděpodobně modely 12 Pro a 12 Pro Max. Za písmenem x se takřka 100% ukrývá číslo, které pomáhá Applu v odlišení většího modelu od menšího. Lze tak usuzovat z kódového označení iPhonů pro roku 2019, kde řada Pro též nesla označení d4x, přičemž v případě menšího modelu se za x skrývalo číslo 2 a u většího zase 3. Pokud by tedy Apple dodržel stejné názvosloví i letos, znamenalo by to, že iPhone 12 Pro ponese kódové označení d52 a model 12 Pro Max zase d53. Levnější modely jsou pak označovány podle zcela jiného klíče.

Kód iOS 14 toho vyzradil v uplynulých týdnech opravdu spoustu a to nejen o chystaných iPhonech. Dozvěděli jsme se například to, že se iPhone dočká nové možnosti zobrazení nainstalovaných aplikací, která by se měla velmi podobat seznamu aplikací z Apple Watch, či že chystá Apple velká vylepšení pro svou platformu chytré domácnosti HomeKit. Kód ale odhalil třeba i to, že na Apple Watch letos konečně dorazí dlouho očekávaná aplikace pro analýzu spánku a dokonce i schopnost měření okysličení krve. Chybět nebudou samozřejmě ani zbrusu nové ciferníky, které by se měly letos inspirovat národními vlajkami. Více detailů o únicích z iOS 14 se dozvíte zde.