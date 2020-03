UPC zdarma zrychlí kvůli koronaviru internet

Aktuální omezení pohybu občanů v České republice sice příliš neprospívá kamenným obchodům, pohostinství a nejrůznějším podnikům, avšak digitální svět naopak zažívá nevídaný růst. Jen objem přenesených dat se za poslední dny několikanásobně zvýšil, především tedy kvůli firmám, které v této době preferují telekonference a práci z domova. K nárůstu ale významně přispívají i uživatelé, kteří více využívají streamovacích služeb a platforem jako je například Netflix. Mobilní operátoři a poskytovatelé připojení na tento boom naštěstí pružně reagují a chlubí se rozmanitými nabídkami, které mají ulehčit peněženkám zákazníků a přispět k všeobecnému blahu. Po bok těchto společností se nyní zařadilo i slovenské UPC, které nabídne trojnásobně rychlejší internet na měsíc.

Jak jistě víte, opatření proti stále se šířícímu koronaviru jsou v posledních dnech celkem nevybíravá a vlády jednotlivých zemí přistupují k drastickým krokům, které mají exponenciální nárůst nemocných zpomalit. Jedním z nich je i aktuální karanténa, která potrvá do 24. března a omezuje pohyb obyvatel České republiky pouze na cestu do práce a do potravin či lékáren. Z tohoto důvodu raketově stoupá objem přenesených dat, jelikož lidé tráví více času hraním her, sledováním seriálů na Netflixu a dalšími kratochvílemi. Většina operátorů a poskytovatelů připojení je v tomto ohledu naštěstí poměrně shovívavá a nabízí nebývalé výhody, o nichž by si zákazníci za normálních okolností mohli nechat jen zdát.

Jednou z těchto společností je zejména UPC, které se chlubí třikrát rychlejším internetem, a to rovnou na celý měsíc. Z původního rychlosti 50 megabitů za sekundu tak firma přistoupila ke 150 megabitovému plánu, jenž má zajistit uživatelům bezproblémový chod všech služeb a pokrýt zvýšenou poptávku. Změna je pochopitelně bezplatná a automatická, tudíž zákazníkům stačí jen restartovat modem a užívat si nadstandardní rychlosti. Dohromady se toto rozhodnutí týká až 140 tisíc domácností po celém Slovensku, které službu aktivně využívají. Nejinak je tomu i u O2, které zvýšilo rychlost po vyčerpání z původních 2 megabitů na 10 Mb/s.