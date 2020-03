Společnost QNAP je uvedena v nástroji Adobe Video a Audio Partner Finder pro kreativní profesionály

Tisková zpráva: Společnost QNAP® Systems, Inc. (QNAP), přední inovátor v oblasti výpočetních, síťových a úložných řešení, včera oznámila, že jako značka byla uvedena do nástroje Adobe® Video & Audio Partner Finder pro svá vysoce výkonná úložná řešení, jako je NAS, IP-SAN, FC-SAN a další. Díky důkladnému testování jsou zařízení QNAP NAS certifikována pro práci s hlavními produkty Adobe, včetně After Effects, Audition, Illustrator, InDesign, Media Encoder, Photoshop a Premiere Pro.

„Jsme rádi, že můžeme se společností Adobe spolupracovat na zahrnutí značky QNAP do nástroje Adobe Video & Audio Partner Finder,“ řekl Sam Lin, produktový manažer společnosti QNAP, a dodal: „Díky tomuto portálu se výrazně zvýší viditelnost produktů QNAP pro kreativní profesionály, když hledají řešení, které potřebují na podporu svých audiovizuálních pracovních postupů.“

Zařízení QNAP NAS se vyznačují vysoce výkonným úložištěm a pokročilou ultrarychlou konektivitou, jako je podpora Thunderbolt™ 2/3, 40/25/10 Gb a multi-gigabitové sítě Ethernet a podpora pro Fibre Channel (FC). Chcete-li se dozvědět více o kompletní řadě řešení QNAP pro kreativní profesionály, navštivte tuto internetovou stránku.