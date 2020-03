Apple se v nové petici zastává LGBT komunity a oponuje nové legislativě

Jablečná společnost je známá tím, že si potrpí na lidská práva, transparentnost a snaží se zastávat jak rasových, tak sexuálních menšin. Nejednou si kvůli tomu Apple vysloužil slova chvály jak od jednotlivých vlád, tak od neziskových organizací, které stojí na stejné straně barikády. Nejinak je tomu i nyní, kdy se společnost zařadila po bok dalších 39 korporací, které podepsaly petici proti nové legislativě, jež cílí na LGBT komunitu a poměrně nevybíravě ji utlačuje.

Zatímco Evropská Unie přichází se stále otevřenější politikou týkající se sexuálních menšin, transgender a imigrantů, Spojené státy v tomto ohledu opatrně otáčejí a pod tvrdou rukou amerického prezidenta Donalda Trumpa zavádí nové zákony, jenž podobným lidem pořádně zatápí pod kotlem. Nejinak je tomu i u nejnovější legislativy, s níž přišel alabamský parlament. Ta se snaží protlačit zákon, díky němuž by doktoři nově nemohli podávat nezletilým hormony nebo léky, které aktivně potlačují propuknutí puberty. V Alabamě pro schválení hlasovala potřebná většina poslanců, tudíž se dle amerického práva novou legislativou musí zaobírat také dolní sněmovna parlamentu Spojených států. To však není jediná iniciativa, jež by sexuálním menšinám pořádně přistřihla křidélka a nechala je napospas svému osudu. Podobných zákonů se po celé zemi vyrojilo více než 12, což by mohlo výrazně narušit životy dotčených jedinců.

Právě z tohoto důvodu Apple spolu s několika desítkami dalších společností podepsal petici proti schválení těchto zákonů a ohání se tím, že je neférové a nespravedlivé, aby tato rozhodnutí ovlivnila přístup podobných lidí ke zdravotní péči, rodičovským právům a sociálním službám. Podle zmíněných korporací se jedná o diskriminaci, která může vést k další polarizaci společnosti a vyčleňování sexuálně odlišných jedinců. Zavedení této legislativy by navíc výrazně ovlivnilo také jednotlivé firmy, podle nichž by klesla produktivita práce a inkluze zaměstnanců. Bylo by tak náročnější hledat talentované zaměstnance, začleňovat je do kolektivu a aktivně s nimi spolupracovat. Zkrátka a jednoduše, drtivá většina ze zmíněných 40 společností nepožaduje nic jiného než rovnost, spravedlivost a stejný přístup ke všem, nehledě na rasu či sexuální orientaci. Mezi zúčastněné patří například také Airbnb, Amazon, American Airlines, Google, Ikea, Uber nebo AT&T. Uvidíme, zda opozice s tímto nekalým a neetickým chováním něco udělá, nebo zákony ve finále projdou i poslaneckou sněmovnou.