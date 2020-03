AirPods Pro nakonec hned tak nedorazí, Apple s jejich výrobou vyčkává

Před pár dny jsme vás informovali o zprávách asijského magazínu DigiTimes, podle jehož zdrojů z dodavatelského prostředí byla výroba levnější verze AirPods Pro na spadnutí. Odstartovat totiž měla už na začátku druhého čtvrtletí letošního roku, tedy zhruba za dva týdny. Jak se však nyní zdá, start výroby je opět v ohrožení.

Za možným odložením výroby AirPods Pro Lite, jak jsou sluchátka zatím označována, může jako prakticky za vše v současnosti pandemie koronaviru. Dodavatelský řetězec by údajně neměl mít problém výrobu spustit a produkovat v následujících týdnech a měsících velmi slušné množství tohoto produktu, avšak Apple výrobě i přesto nejspíš nedá zelenou. Obávat se má totiž toho, že kdyby sluchátka představil v následujících měsících, kvůli zasažení světa koronavirem by o ně nebyl tak velký zájem, jaký by očekával a proto bude jejich představení velmi pravděpodobně odloženo na neurčito. Jejich výroba tudíž nedává v tuto chvíli žádný smysl.

Sluchátka AirPods Pro Lite by měla vycházet ze své dražší předlohy snad jen tvarem a kvalitou zvuku. Co se však týče pokročilých funkcí jako aktivní potlačení okolního hluku či režimu propustnosti, ty do levnější verze nedorazí. Sluchátka by tak de facto plnila úlohu klasických AirPods a cílila by na ty uživatele, kterým klasická verze nedrží kvůli jejímu tvaru v uších. S okleštěnými funkcemi by však měla dorazit i nižší cena, která by se měla pohybovat někde mezi cenou běžných AirPods a AirPods Pro. Jak přesně jí Apple nastaví budeme muset nicméně počkat až do samotného představení novinek.