Face ID a rouška nebo respirátor – funguje, či nikoliv?

Ode dneška platí v Česku omezení pohybu, a to kvůli tomu, aby se co možná nejvíce snížila možnost nákazy novým koronavirem. Povolené jsou pouze nezbytné cesty za blízkými, do práce, či do obchodu – a i v těchto případech byste se měli chránit pomocí respirátoru, popřípadě alespoň roušky. Využitím roušek a respirátorů však ve většině případech znemožníte správnou funkci Face ID. Pojďme se společně v tomto článku podívat, co můžete v tomto případě dělat.

Jak už jste mohli z úvodu usoudit, tak při aplikaci roušky či respirátoru na tvář přestává u iPhonů X a novějších správně fungovat Face ID. V některých případech, kdy máte roušku či respirátor nasazenou o něco níže, než je obvyklé, vás sice můžete váš iPhone poznat, ve většině klasických situacích však nikoliv. Některé z vás by možná mohlo napadnout si v nastavení Face ID vytvořit alternativní sken s rouškou, a rozhodně nejste sami. V redakci jsme tuto možnost vyzkoušeli a ihned vám můžeme říct, že možnost vytvoření alternativního skenu s rouškou nefunguje a Face ID vás nerozpozná. Nejspíše je to kvůli tomu, že roušku máte na tváři pokaždé nasazenou o trochu jinak a Face ID roušku či respirátor prostě „nepřekousne“. Jakým způsobem si tedy v tomto případě můžete zjednodušit práci s vaším iPhonem?

Odpověď zní velmi jednoduše – můžete se vrátit k využívání klasického kódového zámku. Ten samozřejmě můžete využít i tehdy, kdy máte Face ID aktivní, avšak v tomto případě se iPhone vždy pokusí zařízení pomocí Face ID odemknout, a až poté vám dá možnost využití kódu, což zabere několik sekund navíc. Pro urychlení fungování lze tedy Face ID kompletně vypnout a aktivovat pouze kódový zámek. V tomto případě stačí otevřít nativní aplikaci Nastavení, kde se přesuňte do sekce Face ID a kódový zámek. Zde stačí zadat váš kódový zámek a pomocí přepínače deaktivovat možnost Odemknutí iPhonu. Deaktivovat můžete také další možnosti, kdy má či nemá dojít k využití Face ID, avšak venku s rouškou budete nejčastěji využívat právě odemykání.