Test rychlosti: Jak si vede iPhone s iOS 13.4 Beta 5 oproti iOS 13.3.1

Ostrá verze iOS 13.4 se kvapem blíží. Důkazem budiž i fakt, že Apple vydal před pár dny již pátou veřejnou betu. Tu si opět vzal do parády youtubový kanál iAppleBytes, který zkontroloval, zda se plynulost systému oproti aktuálnímu iOS 13.3.1 zlepšila, což je atribut, který Apple svým uživatelům pravidelně slibuje. Test byl opět proveden na iPhonech SE, 6S, 7, 8 a XR.

Na iPhonu SE můžeme vidět, že systém naběhne prakticky srovnatelně na obou zařízeních. Nejlépe se ale posuzuje případné zrychlení či zpomalení u aplikací třetích stran. I zde je plynulost obou systémů téměř totožná. Rychlejší spuštění aplikací lze ale u nejaktuálnějšího iOS pozorovat u aplikací jako Twitter nebo VK. U iPhonu 6S můžeme domovskou obrazovku iOS 13 vidět přibližně o vteřinu dříve na iOS 13.3.1. Rychleji se na tomto systému spustí i Twitter, a to přibližně o vteřinu, rychleji naopak naběhnou na páté betě aplikace jako VK nebo Snapchat.

Fotogalerie iOS 13 11 iOS 13 12 iOS 13 10 iOS 13 8 +9 Fotek iOS 13 9 iOS 13 7 iOS 13 6 iOS 13 4 iOS 13 5 iOS 13 3 iOS 13 2 iOS 13 1 Vstoupit do galerie

U iPhonu 7 se karta obrací a domovskou obrazovku můžeme vidět dříve na betě iOS 13.4. Podobná situace je i u aplikací jako YouTube, Snapchat nebo Instagram. O pár desetin vteřiny lépe si naopak na iOS 13.3.1 vede kupříkladu Twitter a Apollo for Reddit. IPhone 8 s čipem A11 Bionic nám ukazuje úvodní obrazovku iOS 13 na nejaktuálnější verzi systému, a to přibližně o dvě vteřiny. Jak se zdá, beta u iPhonu 8 moc dobře nepracuje. Rychleji se totiž na aktuálním systému spouští YouTube, Facebook, Twitter, VK i Snapchat. Nejedná se o žádný závratná rozdíl, ale u novějších zařízení bychom měli čekat daleko menší rozdíly. Na iPhonu XR se systém spustí o zlomek vteřiny rychleji na iOS 13.3.1. Drtivá většina aplikací ale pracuje stejně nebo rychleji na páté betě, což jsou jistě dobré zprávy. Kromě iPhonu 8 jsou tedy výsledky uspokojivé. Nicméně jedná se pouze o betu a my můžeme doufat, že Apple ostrou verzi iOS 13.4 ještě náležitě poupraví.