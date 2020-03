Klávesnice budoucích MacBooků by mohla fungovat zároveň jako trackpad

Apple si v poslední době registruje jeden zajímavý patent za druhým. Dosud se většina z nich zaměřovala zejména na iPhone, využití ohebného displeje a další zajímavá vylepšení pro jablečná mobilní zařízení, avšak pozornosti Applu neuniká ani MacBook a jeho klávesnice, s níž má podle všeho nanejvýš ambiciózního plány. Podle technologického giganta by totiž mohla fungovat zároveň jako trackpad, čímž by eliminovala nutnost dodatečné dotykové plochy.

Pokud je Apple v něčem přeborník, pak jsou to rozhodně netradiční a extravagantní koncepty a patenty, jimiž se snaží odlišit od konkurence a mírně popohnat inovace. Nejinak je tomu i u nejnovějšího přírůstku, který se zaměřuje výhradně na klávesnici MacBooku a její dodatečné využití. Dosud je totiž jednotným standardem oddělit samotné klávesy a trackpad, který se v případě absence myši nebo dotykového displeje využívá k pohybování kurzorem. Dotyková ploška má ale řadu nevýhod a kromě neefektivity trpí také tím, že uživatel musí v případě nutnosti pohnout kurzorem přestat psát a posunout ruku níže, což je nejen nepraktické, ale také poměrně nepříjemné. Naštěstí Apple přispěchal s patentem, který tento neduh řeší. Klíčovým řešením by totiž bylo využít klávesnici s povrchem, jenž dokáže zaznamenávat dotyk a fungovat takřka stejně jako touchpad.

Díky tomu by bylo možné během psaní druhou rukou zkrátka jen přejet po klávesnici a dostat kurzor na kýžené místo, aniž byste museli strávit věčnost interagováním s dotykovou plochou. Samozřejmě se nemusíte bát, že by klávesnice detekovala dotyk automaticky a kurzor vám při psaní chaoticky létal po obrazovce. Nejprve by totiž bylo nutné povrch aktivovat, a to například gestem nebo dotykem. Ve hře je také varianta klávesy, která by mezi oběma režimy přepínala. Rozhodně se však jedná o vítanou novinku, která by potenciálně ušetřila spoustu času a především by zajistila plynulost psaní nebo dané činnosti. Zároveň se nejedná o příliš složité technické řešení a k jeho realizaci by zkrátka jen postačilo zvolit vhodný responzivní materiál, citlivý na dotyk.