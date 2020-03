7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (13. 3. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Někteří z vás se již určitě setkali s populární postavičkou My Very Hungry Caterpillar, která byla představena před více než padesáti lety. S pomocí aplikace My Very Hungry Caterpillar AR si můžete promítnout svou vlastní hladovou housenku například do vaší kuchyně, a to pomocí rozšířené reality. Vaším úkolem bude housence pomoci objevit svět a nakrmit ho lahodným ovocem.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Zakoupením aplikace Video Touch – Vehicles získáte perfektní edukativní aplikaci, která cílí především na vaše děti. V této aplikaci se totiž nachází několik dopravních prostředků, na které stačí klepnout a následně se přehraje krátký klip. Díky tomu se vaše děti mohou snadno naučit poznávat různá vozidla, mezi které patří například autobus, hasičský vůz a spousta dalších.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Ve hře Silversword se utkáte s jedním z největších záporáků všech dob, který podle oficiálního popisu strčí do kapsy i Lorda Voldermorta. V tomto RPG budete muset neustále vylepšovat vaši postavu, díky čemuž budete schopni čelit větším a větším příšerám.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Zakoupením aplikace DayGram – One line a day diary získáte velice praktický diář, který vás na první pohled zaujme svým minimalistickým designem. V designu navíc spočívá hlavní odlišení od konkurence a přední výhoda aplikace. Nic vás totiž při používání nebude rušit a vy tak můžete pohodlně psát.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Dnešní svět a neustálý tlak na pracovní výkony dokáže s člověkem skutečně zamávat. Z těchto důvodů mohou lidé trpět přebytečným stresem, nespavostí, syndromem vyhoření, kardiovaskulárními chorobami a migrénami. Aplikace Breathe Pro používá osvědčené vědecké metody, kdy se skrze dýchání můžete velice snadno uvolnit a těmto problémům předcházet.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Ve hře Friday – by Friedemann Friese bude vaším úkolem pomoci Robinsonovi, který jak jistě víte, ztroskotal na zcela opuštěném ostrově. Na začátku hry toho Robinson moc neumí a vy mu budete muset pomoci v tom, aby se naučil stále více a více věcí, a aby se případně zbavil svých zlozvyků.

Původní cena: 99 Kč (49 Kč)

Jak vám již po přečtení samotného názvu musí být jasné, zakoupením hry Chess Pro – Ultimate Edition získáte perfektní šachy, které jsou určeny pro iPhony a iPady. Je nutné ale zmínit, že se nejedná o pouhou hru. Tato aplikace vás totiž bude současně učit, jak správně hrát šachy a vy se tak budete zlepšovat.

Původní cena: 149 Kč (129 Kč)