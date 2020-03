Na iPhony brzy dorazí další hra ze světa Hry o trůny

Pokud milujete Hru o Trůny a rádi byste se do tohoto krvavého a nekompromisního světa podívali na vlastní kůži, máme pro vás dobrou zprávu. Před několika měsíci jsme totiž informovali o oznámení strategického RPG Game of Thrones Beyond the Wall, které mělo přepsat dosavadní standardy žánru a přijít s celou řadou nových herních mechanik. Čas uplynul jako voda a my se konečně dozvěděli nejen datum vydání, ale také bonusy za předběžnou registraci a další šťavnaté detaily.

Her ze světa Hry o Trůny je sice celá řada, ale těch kvalitních je jako šafránu a daly by se spočítat na prstech jedné ruky. Legendární vývojáři z Behaviour Interactive ale naštěstí vzali iniciativu do vlastních rukou a přispěchali s novým přírůstkem, který se má pochlubit zajímavými herními mechanikami a nabídnout zážitek srovnatelný s počítačovými a konzolovými hrami. Řeč je o Game of Thrones Beyond the Wall, které se odehrává 48 let před začátkem seriálu a zaměřuje se na zmizení náčelníka Bryndena „Bloodravena“ Riverse, který velel Noční hlídce. Je tedy pochopitelně na vás, abyste se zhostili jeho role a ubránili Zeď před nájezdy. Budete cestovat po všech Sedmi královstvích, sestavovat tým hrdinů a postupně ho vylepšovat. Samozřejmě nebudou chybět legendy jako Jon Snow, Daenerys Targaryen, Jaime Lannister nebo Tormund Giantsbane. Každý z nich bude disponovat sadou vlastních schopností a je na vás, abyste dosáhli efektivní kombinace. Pokud tedy víte, že budete v bitvě čelit velkému davu protivníků, vyplatí se využít Daenerys a jejích draků. Máte-li naopak čelit nepříteli na blízko, je lepší zvolit Jona.

Vše si pochopitelně můžete postupem hrou vylepšovat a získávat nejen nové schopnosti, ale také odemykat speciální perky, díky nimž budete takřka neporazitelní. Z obyčejných postav pak můžete využít kopiníky z Dorne, lučištníky ze Západozemí nebo exotické bojovníky ze Svobodných měst. Nebude chybět ani pořádné cestování a epické výpravy na známá místa, kam patří také Haunted Forest nebo Weirwood Forays. Tak či onak to ale vypadá, že se máme rozhodně na co těšit a hry se navíc dočkáme již 26. března, kdy oficiálně vychází na iOS a Android. Za předběžnou registraci navíc lze získat herní měnu a dodatečné bonusy. Pokud tak chcete učinit a nebojíte se prozkoumat svět na vlastní pěst, zamiřte na App Store.