iPad mini 5 ve světě výrazně zlevnil. Blíží se příchod jeho nové generace?

Cena iPadu mini 5. generace u řady prodejců třetích stran dosáhla své zatím nejnižší hodnoty. Navzdory současné situaci, kdy je budoucnost nových Apple produktů spíše nejistá, vyvolal tento jev dohady, zda se nemůže jednat o případnou předzvěst příchodu šesté generace zmenšené verze tabletu od Applu. Takto výrazné slevy nejsou u Apple produktů příliš obvyklé, a to ani při akcích, jako je třeba Black Friday. Čím dál více jablíčkářů tak začíná spekulovat nad tím, zda Apple nechystá již brzy představení nových generací.

Zatímco u loňského 10,2-palcového iPadu někteří prodejci zavedli vcelku zajímavé slevy, iPad mini a iPad Air si poměrně dlouho víceméně držely svou cenu. Tuzemští prodejci zatím s výraznějšími slevami nepřišli, na Amazonu by vás nicméně iPad mini 5. generace v 64GB Wi-Fi verzi vyšel v přepočtu zhruba na 8000 korun. Společnost Apple podle dostupných zpráv chystá vydání nového iPadu Pro, v souvislosti s případnou novou generací iPadu mini se ale žádné spekulace tohoto typu dosud neobjevily. Apple svou produktovou linii iPadů Pro naposledy aktualizoval v roce 2018, příchod nového modelu by tedy v tomto kontextu celkem dával smysl. Spekuluje se o tom, že nový iPad Pro by mohl být vybaven vylepšeným OLED displejem, trojitým zadním fotoaparátem (podobně jako iPhone 11 Pro), a jeho verze se slotem pro SIM kartu by mohla disponovat ultrarychlou mmWave 5G konektivitou.

V minulosti se ale už několikrát stalo, že Apple přišel s novou generací produktu, kterou téměř nikdo nečekal. U iPadů panovaly v oblasti vydávání nových modelů poslední dobou jisté zmatky. Zatímco u iPhonů či Apple Watch můžeme prakticky s jistotou počítat s tím, že jablečná společnost každý rok v září uvede nové modely, u iPadu byla situace o něco složitější – modelových řad je více a Apple podle všeho u každé z nich uplatňuje jinou délku cyklu aktualizace. V úvahu ale připadá také varianta, že Apple začne s vydáváním nových modelů iPadů každý rok, podobně jako to v posledních dvou letech udělal s MacBookem Air. S každoročním vydáváním nových iPadů by ale nutně muselo přijít také každoroční uvádění nových funkcí, a to nejen u high-endových modelů, ale i u modelů střední třídy. Prostor pro zlepšování zde ale nicméně (zatím) pořád ještě je.