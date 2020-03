TCL 55EC780? Mainstream s výbavou na vysoké úrovni

Tisková zpráva: V kovu zakutý televizor s úhlopříčkou 140 cm, 55″, a s rozlišením Ultra HD (4K), tedy 3840 x 2160 body, aktuálně zakoupíte za příjemných 15.990 Kč. Jeho součástí je i pod obrazovkou umístěná zvuková lišta Onkyo se čtyřmi reproduktory.

Střední třída v podobě EC780 je vybavena operačním systémem Android TV 9.0, klasicky hodně lesklou obrazovkou s plošným podsvícením a kompletním tunerovým osazením. Je bez rámu a při pohledu z čela vidíte prakticky jen úzkou černou obrubu, tedy nefunkční kraj LCD panelu. Na tomto místě se sluší podotknout, že není typu QLED jako u televizorů TCL majících v názvu „X“.

Fotogalerie TCL 55EC780 2 TCL 55EC780 3 TCL 55EC780 4 TCL 55EC780 1 Vstoupit do galerie

Výbava je vzhledem k ceně skutečně na úrovni a nechybí ani nejmodernější vychytávky v podobě zvukového Dolby Atmos, rozšířeného barevného gamutu WCG a přehrávání obsahu s vysokým dynamickým rozsahem ve standardech HDR10+ a Dolby Vision. Oproti vyspělejším modelům značky tu například vedle obrazovky typu QLED chybí i zvuk v DTS. Co naopak nechybí, je HbbTV 2.0, jinak řečeno populární „červené tlačítko“ nejnovější generace, které TCL nyní dává do většiny přístrojů. Televizor tak bude kompatibilní i s aplikacemi, které přijdou třeba za čtyři, pět let. Ostatně pro současné HbbTV má přístroj dostatek výkonu a bylo to vidět, jak u FTV Prima, tak u České televize. Jen nesmíte zapomenout HbbTV po instalaci povolit v menu nastavení TCL (ozubené kolečko na ovladači), protože je standardně zakázáno.

Dva dálkové ovladače, velice dobré rozložení toho klasického

TCL zvolilo i v této třídě systém dvou ovladačů, přičemž oba pracují přes infra a ten zjednodušený a kompaktní navíc ještě využívá Bluetooth. V našich podmínkách s ním ale asi většina lidí bude mít problém, protože se EPG a seznam naladěných stanic vyvolávají komplikovaně. Nicméně ovladač má v sobě mikrofon, a přesto že Google stále ještě u češtiny (a slovenštiny) plně nezprovoznil hlasové řízení, rozlišení slov funguje docela dobře i když prakticky vše následně vede na Youtube. Podle zprávy výrobce se ale s ovládáním v češtině, včetně například přepínání kanálů, počítá. To klasické je už teď výborné i když se nějaké mezery najdou. Například to, že OK nevyvolá seznam kanálů (musíte na tlačítko List) a hlavní výhodou, vedle výborného rozložení tradičního dálkového ovladače, je menu nastavení TCL ve kterém se dá kolovat, což významně urychluje operace. Druhé menu nastavení, které patří Googlu to už neumožňuje stejně, jako to nejde v domovské nabídce na tlačítku domečku (Home). Je tu ale ještě jedno krátké menu, a to kontextové, přes které s výhodou můžete operativně přepnout televizor například do režimu Sport, změnit nastavený obrazový režim a také vstoupit do všech nastavení. Škoda jen, že v něm není to, co u vlajkové lodi, modelu X10. Totiž možnost vypnout obrazovku a nechat v chodu pouze zvuk. Tato volba sice nechybí, ale je zasutá poměrně hluboko v menu. Pokud posloucháte rozhlasové vysílání přes DVB (satelitní i pozemní), potěší alespoň automatické spuštění šetřiče obrazovky po výběru stanice.

Velice dobrý obraz, včetně obsahu s HDR

Tlačítko u nás často používané programové nabídky EPG najdete u tradičního dálkového ovladače hned pod šipkou dolů (Guide) a při vstupu, a ani při odchodu, se zvuk nepřeruší, což umí málokdo. Program se vypisuje pro sedm stanic a je bez obrazu, zvuk běží na pozadí. Po EPG se nemůžete volně pohybovat, přejetí na pořady na nové stanici vyvolá přepnutí kanálu v tuneru.

Fotogalerie TCL 55EC780 5 TCL 55EC780 6 Vstoupit do galerie

Televizor je vybaven nejnovějším Android TV 9.0, který si můžete upravit podle svého. Jen se připravte na to, že vše je ještě v ranném stádiu, takže se občas po vymazání některé z vodorovných nabídek samovolně objevila jiná, což je bohužel problém i u dalších značek. To ale nejspíše odstraní aktualizace. Důležité je, že si nabídky můžete výrazně zjednodušit a odstranit to, co nepotřebujete, včetně ikon aplikací. Zkrátka si skoro vše můžete udělat podle svého, a hlavně to udělat přehledněji.

Do domovské nabídky se dostanete přes tlačítko domečku a přes ni si také můžete, po registraci, stáhnout další aplikace z tržiště Google Store. A těch českých, nebo chcete-li dobře lokalizovaných, je tu více než dost. Včetně například Pohádek, internetové televize Lepší.TV s HBO OD a nechybí ani aplikace pro HBO GO; Youtube už máte v základu.

I když si bez problémů můžete nainstalovat třeba i videopřehrávač VLC Player, určitě se podívejte na zabudované „Centrum médií“. Formátová kompatibilita je u něj na úrovni a navíc dovoluje – na jeden zátah – přehrát jak fotografie, tak muziku i video. Přes něj jsme také vyzkoušeli práci s obsahem s technologií HDR (na rozdíl od 3D, tohle je velký pokrok!), který už najdete v některých on-line videotékách. Na tuto funkci byste při nákupu nového televizoru měli pamatovat a pravidlo je jednoduché: čím více systémů je k dispozici, tím je to lepší.

Televizor video s HDR podával v zatmavené scéně s trochu nižším důrazem na detail, naopak v přesvětlené scéně to bylo skutečně výborné, a tak akorát. Technologie HDR je však založena na tom, že se vám snaží svět připodobnit tak, jak ho vidí vaše oči. Proto je vždy vysoce individuální záležitostí každého diváka.

Cenově příjemně posazený TCL 55EC780 představuje výbornou kombinaci cena/výkon/obraz i přesto, že v rámci třídy nepatří ani na spodek, ani na vrcholek nabídky. Za pozornost stojí i velmi zajímavě řešený podstavec. Ten se totiž připevňuje rovnou do čtyř otvorů VESA na zadní straně sloužících také pro přidělání televizoru na zeď. Sem se umisťuje včetně zvukové lišty, která je pevnou součástí přístroje. Zvukově pak televizor představuje lehký nadstandard, více ožije při zvuku v Dolby Atmos. Obrazově pak jde nad rámec své třídy a je to vidět i na úrovni resamplování z nižších rozlišení a na solidní pohybové ostrosti i když ji pochopitelně na nízkém datovém toku neudrží. Připravte se také na to, že zesilovač možná budete muset více vytáčet (subjektivně vzato se zdál být jeho výkon nižší) a že tu vůbec není regulace výšek a basů. Pokud tohle nevyžadujete, dostanete za své peníze nadprůměrnou výbavu, solidní „červené tlačítko“ s výhledem do budoucna, a celou řadu spolehlivě fungujících místních aplikací.