Tato aplikace udělá z každého mytí rukou zábavu

Aktuální epidemie nového typu koronaviru má různé následky a dopady. Jedná se bezesporu o vážnou záležitost, to ale řadě lidí nebrání v tom, aby určité její aspekty brali s humorem. Ten se týká také hygienických doporučení, mezi která patří kromě jiného také poučka o minimálně dvacetisekundovém mytí rukou. Možná jste již slyšeli, že jako pomůcku pro dodržení potřebného limitu si můžete dvakrát za sebou zazpívat narozeninový popěvek „Hodně štěstí, zdraví“. Co ale dělat, když vás zrovna tenhle song příliš nebere?

Fotogalerie Wash Your Lyrics 1 Wash Your Lyrics 2 Wash Your Lyrics 3 Vstoupit do galerie

Internet velice brzy zaplavily nejrůznější tipy na více či méně chytlavé (případně otravné) alternativy. Pokud si chcete připravit vlastní playlist pro každodenní mytí rukou, možná vám přijde vhod nástroj s názvem Wash Your Lyrics, díky kterému můžete „našroubovat“ text prakticky jakékoliv písně na dvacetivteřinový limit pro mytí rukou. Zmíněný nástroj má na svědomí britský vývojář, který na sociální síti Twitter vystupuje pod jménem William. Vám stačí jen zadat název písně, a nástroj vám díky platformě Genius automaticky vygeneruje text, který přiřadí k jednotlivým instruktážním obrázkům v příslušné infografice. Tu vydala britská národní zdravotní služba (NHS), a vy si ji můžete i s příslušným textem vytisknout.

Od nástroje Wash Your Lyrics nicméně čekejte spíše zábavu než dokonalost a preciznost – každá skladba je jiná, a proto se může stát, že vám text vámi vybrané písně nemusí perfektně pasovat na všechny obrázky. Problém může nastat i s pauzami a mezihrami, pokud to ale povede k delšímu mytí rukou, rozhodně se tím nemusíte znepokojovat. Pokud se rozhodnete nástroj Wash Your Lyrics vyzkoušet, určitě se na našich facebookových stránkách neváhejte podělit o to, jaký text jste se rozhodli pro infografiku použít.