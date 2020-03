Na iPhony míří další hra ze světa Fallout

Pokud toužíte po nějaké té krvavé lázni za doprovodu šílených songů ze 40. až 60. let, máme pro vás skvělou zprávu. Vývojáři z Gaea Mobile totiž příliš nelenili a po vynikajícím Fallout Shelter, kde jste museli přežívat v nebezpečné poválečné pustině, se rozhodli přispěchat s pokračováním. Tentokrát však půjde o online verzi, kde se vás nepokusí sprovodit ze světa pouze krvežíznivé zmutované bestie, ale také ostatní hráči. Co vše můžeme od nového přírůstku čekat?

Fallout je zkrátka pojem, který i po 5 letech od vydání čtvrtého dílu nepřestává lákat miliony hráčů po celém světě. Obdobnou slávu ale zažila také mobilní verze jménem Fallout Shelter, jež se dočkala více než 10 milionů stažení a zařadila se po bok největších mobilních hitů. I přes to ale od doby, kdy hra spatřila světlo světa a vylezla z protiatomového bunkru uběhla hezká řádka let a bylo načase, aby vývojáři přišli s něčím novým. Tak se také stalo a studio Gaea Mobile se pochlubilo s Fallout Shelter Online, které rozšiřuje původní titul a nově nabízí například sbírání hrdinů nebo možnost vytvořit si hvězdný tým, díky němuž v postapokalyptické pustině přežijete. Musíte však dbát na schopnosti jednotlivých postav a efektivně je kombinovat. Kromě toho se tvůrci vytasili s novým epickým dobrodružstvím, tudíž se vaše působnost nemusí omezovat pouze na bunkr a malou farmu, kterou jste v předchozím díle museli udržovat v chodu.

Podíváme se také do útrob Diamond City a na čerpací stanici Red Rocket, kterou můžete znát například z legendárního čtvrtého dílu. Avšak nemusíte se bát, že by cesta byla tak snadná a přívětivá. Prosekat se budete muset přes celou řadu monster a mutantů, kteří se s vámi nebudou chtít příliš přátelit. Tak či onak, ač se jedná v podstatě pouze o rozšířenou verzi Fallout Shelter, hra rozhodně bude stát za to a nezbývá než doufat, že se jí dočkáme co nejdříve. Datum vydání je totiž zatím záhadou, ač filipínský App Store uvádí 22. duben. Vydáte se opět do nekompromisního a komického světa Falloutu?