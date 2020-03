Facebook se brzy ještě více propojí s Instagramem

Iniciativa Facebooku sjednotit všechny své platformy postupně nabírá na obrátkách na společnost přichází se stále novými funkcemi, které k tomu cíli přispívají. Kromě celkového redesignu, alespoň tedy v případě Messengeru, a obohacování o další prvky se tak jednotlivé aplikace v posledních týdnech dočkaly celé řady úprav a dodatečného obsahu. Nejinak je tomu i u Facebooku a Instagramu, kde technologický gigant přispěchal s novou funkcí, díky níž by bylo možné sdílet příběhy na obou platformách současně.

Pokud aktivně používáte Facebook a Instagram, jistě jste si všimli zásadních změn, kterých se služby za posledních několik měsíců dočkaly. Společnost v čele s Markem Zuckerbergem se totiž snaží všechny platformy sjednotit a pokud možno obsah co nejvíce propojit, čímž by ulevila jak sama sobě, tak samotným uživatelům. Tuto iniciativu má podpořit i nejnovější funkce, která je momentálně ve fázi testování. Sdílet příběhy z Instagramu také na Facebooku je sice aktuálně možné, avšak opačně to bohužel nefunguje. Proto se Facebook rozhodl přispěchat také s možností sdílet Facebook Stories na Instagramu a libovolně nahrávat obsah mezi oběma platformami. Se zprávou přišla reverzní inženýrka Jane Manchung Wong, jež má v oblibě pitvat zdrojové kódy aplikací a dozvídat se o chystaných novinkách, které společnost ještě oficiálně neoznámila. V tomto případě se testování zatím týká pouze Android aplikace, ale iOS by mělo brzy následovat.

Tak či onak to vypadá, že společnost přišla s poměrně jednoduchým a efektivním způsobem, jak své zážitky sdílet nezávisle na platformě. Po uveřejnění příběhu totiž stačí poklepat na kolonku Privacy, kde se vám zobrazí seznam položek a možností, s kým obsah můžete sdílet. Pokud máte Instagram propojený s Facebookem, stačí jen zvolit správnou ikonku a daná fotografie či video se automaticky nahraje také na druhou platformu. Rozhodně se jedná o vítaný krok a nezbývá než doufat, že na funkci nebudeme muset čekat příliš dlouho. Technologický gigant však obecně s aktualizacemi příliš neotálí, tudíž lze update čekat během následujících týdnů.