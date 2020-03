iPadOS 14 se naučí převádět ručně psaný text do elektronické podoby

Píšete raději rukou, nežli na klávesnici? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Podle zdrojů magazínu MacRumors totiž chystá pro iPadOS 14 vychytávku, která bude převádět rukou psaný text na klasické strojové písmo.

Novinka, která ponese dle zdrojů název PencilKit, bude převádět do klasického písma ručně psané texty zaznamenávané přes Apple Pencil. I proto se jí tak zřejmě dočká jen jen iPadOS 14 a ne iOS 14. Poměrně zajímavé je, že podpora PencilKitu má být hned od začátku v celém operačním systémů, avšak postupem času se rozšíří i do aplikací 3. stran. Novinka totiž bude volně dostupná vývojářům, kteří ji budou moci do svých aplikací nasadit. Zda bude její funkčnost zcela shodná s aplikacemi Applu však v tuto chvíli říci nelze. Rozhraní pro psaní se má objevit vždy, když na pole pro text tapnete Apple Pencil. Pokud však uživatelé nebudou chtít funkci využívat, bude ji možné jednoduše deaktivovat v nastavení a iPady tak i nadále využívat jako nyní. Zda bude možné novinku aktivovat jen v určitých aplikacích je nicméně zatím nejasné.

Stejně jako u všech předešlých novinek, ani v tomto případě Apple její přípravy oficiálně neoznámil a i zdroje připouští, že se teoreticky do finální verze iPadOS 14 nemusí dostat. Nicméně se podle dostupných informací zdá, že funkce zatím pracuje poměrně spolehlivě a Apple tudíž nebude mít důvod jí do iPadOS 14 neimplementovat. Vše však v tomto směru ukáže až čas – respektive oficiální představení operačního systému iPadOS 14, které by mělo proběhnout v červnu.