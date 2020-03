Na iOS dorazila experimentální hříčka MonkeyBox #1: Polarized

Pokud milujete experimentální adventury a tradiční herní formát vás již omrzel, měli byste zbystřit. Studio TheCodingMonkeys, které je mimo jiné zodpovědné za vynikající Carcassone, se rozhodlo mírně odbočit z dosavadní cesty a pustit se dosud neprobádaným směrem. A právě proto vznikla hra MonkeyBox #1: Polarized, která kompletně přepisuje jakékoliv standardy a přichází s řadou poměrně zajímavých a nanejvýš originálních herních mechanik.

Kvalitních adventur a logických her je na iOS sice celá řada, ale jen málokteré z nich se mohou chlubit originalitou a dávat na odiv nějaké nové a neokoukané prvky. Naštěstí do hry vstupují vývojáři z TheCodingMonkeys, kteří se rozhodli trochu rozvířit stojaté vody žánru a přijít s hříčkou MonkeyBox #1: Polarized. Ta chce názorně ukázat, že mobilní hry nemusí být jen o pouhém klikání na displej, ale mohou využít také celou paletu dalších možností jak hráče vtáhnout. První epizoda s experimentální série MonkeyBox toho chce dosáhnout pomocí kamery. Bude na vás, abyste fotili reálné objekty v naší realitě a následně je zasadili do příběhu. Pokud se tedy bude hlavní protagonistka Clara shánět po žebříku, stačí nějaký vyfotit a tím ji pomoci k dosažení úkolu.

Vše bude zkrátka záviset na vaší interakci s okolním prostředím a pozorným sledováním děje. Sice je jedná o jiný formát než v případě rozšířené reality, ale i tak jistě dokáže vtáhnout a propojit virtuální svět i naši realitu. Hra je navíc poháněna strojovým učením a umělou inteligencí, díky čemuž se učí rozeznávat jednotlivé obrázky a snímky. Příběh je sice poměrně jednoduchý, ale zato nanejvýš pohlcující. Sledujete osud hlavní hrdinky Clary, která se snaží rozluštit tajemství jednoho prosincového večera. Nutno však podotknout, že vyprávění probíhá v textové a grafické podobě, tudíž nečekejte standardní audiovizuální stránku, na níž jste zvyklí u ostatních titulů. Pokud tedy máte dost kuráže a odvahy zkusit něco nového, dejte MonkeyBox #1: Polarized šanci a za příznivých 25 korun si hru kupte na App Store.