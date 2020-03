AppleMix.cz slaví 10 let – využijte narozeninové slevy

Komerční sdělení: Populární obchod AppleMix.cz slaví 10 let. Tento obchod si za tu dobu ušel skutečně dlouhou cestu, která obzvláště v začátcích nebyla vůbec jednoduchá. Každá správná společnost začínala v garáži, v čemž ani AppleMix není žádnou výjimkou. Společnost navíc začínala v prostorech, kde se teploty v zimním období pohybovaly kolem nuly. Před deseti lety dokonce tvořil nabídku obchodu pouze jediný produkt, kterým byla nabíječka pro MacBook. Po deseti letech ale obchod nabízí 16 265 druhů zboží a za dobu svého fungování úspěšně vyřídil již více než 400 tisíc objednávek. Přesně tohle je příběh obchodu AppleMix.cz.

Při příležitosti desátých narozenin si pro nás tento obchod připravil exkluzivní akci. Narozeninová nabídka je totiž plná slev, které rozhodně stojí za to. Za zmínku určitě stojí sluchátka Apple AirPods, která byla zlevněna ze 4 700 Kč na pouhých 3 699 Kč, a certifikovaný MFi lightning kabel, jenž je k dostání za necelou stovku. To ale rozhodně není všechno. Jablečné telefony se řadí mezi ty nejlepší na trhu, ale jejich odolnost se tímto titulem už chlubit zrovna dvakrát nemůže. Pro takové případy je nejlepší mít iPhone alespoň v ochranném krytu, který může například v případě pádu poškození minimalizovat, nebo mu úplně zabránit. Tento fakt si uvědomuje i samotný AppleMix, pro který je správný obal nedílnou součástí telefonu. Z toho důvodu jsou v rámci narozeninové akce všechny kryty na iPhony k dispozici se slevou ve výši 50 procent. Pokud jste ale zaujati v jiném příslušenství, věřte tomu, že na AppleMix si přijdete na své. Obchod totiž nadále nabízí různá pouzdra, obaly, tvrzená skla, náhradní díly a další zboží, které je určeno pro iPhone, iPad, Mac, Apple Watch a AirPods.

Pokud bydlíte v blízkosti hlavního města a rádi byste si udělali výlet do oficiální kamenné prodejny, najdete ji na adrese Křižíkova 45, Praha 8 – Karlín. Zde se můžete potkat s proškoleným personálem, který bude vždy ochoten vám pomoci s výběrem správného produktu, dovolí vám si zboží prohlédnout a vy si jej poté můžete s čistou duší zakoupit. Co ale lidé, pro které není jednoduché se do prodejny dostat? V dnešní době je velice důležitá uživatelská podpora, čehož si je AppleMix opět vědom. Z tohoto důvodu obchod nabízí zákaznickou linku, která je k dispozici každý pracovní den od devíti do osmnácti hodin.

Jak jsme již zmínili v úvodu, obchod AppleMix za deset let své existence vyřídil více než 400 tisíc objednávek. V posledních letech se konkrétně jedná o 60 tisíc objednávek ročně, což musíme uznat, že je skutečně slušné číslo. Obdivuhodná je i samotná nabídka, která se z jednoho produktu zvýšila na zmiňovaných 16 265 druhů zboží. Společnost disponuje dvěma sklady. Jeden se nachází v Hořicích a druhý spolu se zmiňovanou prodejnou v Praze 8. Přesně tento růst je zárukou kvality, které se vám na AppleMix.cz dostane.