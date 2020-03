Recenze PanzerGlass Performance Solutions: Prvotřídní ochrana pro vaše Apple Watch

Zatímco naprostá většina uživatelů chytrých telefonů beze používání tvrzeného skla k ochraně jejich displejů jako standardní věc, u smartwatch tomu tak úplně není. Tuto skutečnost se nyní snaží zvrátit dánská společnost PanzerGlass, která přichází na trh s velmi zajímavým tvrzeným sklem pro chytré hodinky s názvem Performance Solutions. A jelikož v této řadě nechybí ani skla pro Apple Watch, rozhodli jsme se je v rámci recenze otestovat. Splní velká očekávání, která od nich díky léty prověřenému výrobci ochranných prvků pro smartphony uživatelé mají?

Balení

Balení skla Performance Solutions svým způsobem překvapí. Nikoliv však svým obsahem, ale vzhledem. PanzerGlass totiž tentokrát nevsadil na svou klasiku v podobě černé krabičky, ale sklo a veškeré doplňky k němu zabalil do poměrně malé bílé krabičky. Prvky jako oranžová nášivka sloužící pro vysunutí vnitřního boxíku či výrazný branding spolu s fotkou produktu na balení nicméně nechybí. Co se pak týká jeho obsahu, kromě krycího skla v něm naleznete čistící hadřík z mikrovlákna, vlhký dezinfekční hadřík a krátký manuál, který vám má pomoci s aplikací skla.

Technické specifikace

PanzerGlass vsadil u svého ochranného skla pro Apple Watch na jistotu, jelikož mu vnukl prakticky stejné vlastnosti jako sklům pro smartphony. Těšit se tak u něj můžete na tloušťku 0,4 mm a tvrdost 9H, ale také garanci 100% reakce na dotyk a citlivosti. Pokud hodinky po nalepení skla zcela ideální reakce nemají, PanzerGlass vám sklo vymění za zcela nové u prodejce. Nicméně za ty roky, co produkty PanzerGlass používám jsem se ještě ani jednou nesetkal s tím, že bych musel prodejce kvůli jakkoliv zhoršené citlivosti či odlepování skla kontaktovat.

Poměrně zajímavé je, že je sklo prezentováno jako voděodolné, díky čemuž se nemusíte bát s hodinkami chráněnými tímto prvkem například do sprchy či bazénu. Toho PanzerGlass docílil speciální vrstvou lepidla, která je nanesena po celé spodní straně skla a který zajišťuje vysoce kvalitní přichycení k displeji. Tato vrstva mi při bližším zkoumání minimálně po stránce struktury a konzistence připomínala silikon, který by ve výsledku nebyl pro podobné použití vůbec špatnou volbou. Nicméně složení lepidla výrobce nikde neuvádí a tudíž nemohu svou domněnku podložit fakty. Sklo je vyrobeno tak, aby chránilo celý displej hodinek včetně velké části jeho černých rámečků, které má na sobě i ono samotné. Proto je na okrajích poměrně výrazně zaobleno, díky čemuž kopíruje jejich tvar těla. Cena skla je 799 korun, dostupné je v případě Apple Watch jen na modely 40 a 44 mm – tedy na Series 4 a 5.

Aplikace

Přiznám se, že přestože výrobce u Performance Solution slibuje snadnou instalaci, měl jsem z ní osobně celkem strach. Přeci jen je displej hodinek skutečně malý a dost specificky tvarovaný, což lepení do značné míry ztěžuje. Hrany skla navíc kopírují zaoblené hrany displeje, kvůli čemuž je prakticky vyloučeno jakékoliv další odlepování například kvůli nutnosti dostat zpod skla drobné nečistoty. Stres z instalace však byl naštěstí ve výsledku zbytečný. Sklo se mi totiž podařilo nalepit “na první dobrou” bez jakýchkoliv smítek pod ním a jen s několika vzduchovými bublinami, které se mi postupem času podařily vytlačit. Kvůli výše zmíněným zaobleným hranám to sice nebylo tak jednoduché jako v případě skel pro smartphony, ale poprat se s tím dalo. Nicméně znovu opakuji – kvůli zaobleným hranám a celoplošnému lepidlu je odlepení skla z displeje hodinek po jeho aplikaci opravdu velmi náročné a tudíž je potřeba lepit už na první pokus naprosto čistě ve smyslu nečistot. Vzduchových bublin se zbavit dokážete, smítek pod sklem však neuvěřitelně obtížně. Pokud byste tápali, jak na aplikaci skla, můžete využít návod níže.

Testování

Zatímco používání iPhonu bez tvrzeného skla si příliš neumím představit, jelikož zkrátka nenávidím škrábance, v případě Apple Watch jsem po něm nikdy v životě nesáhl. Na trhu totiž nebyly zkrátka modely, které by mě tak úplně zaujaly a nezohyzdily by po nalepení design hodinek. O to víc mě překvapilo řešení od PanzerGlassu, které je dle mého názoru na opravdu vysoké úrovni. Pokud se vám totiž podaří na displej hodinek nalepit dokonale bez jakýchkoliv bublin, splyne s ním tak dobře, že na něj po chvíli vlastně úplně zapomenete. Přestože nesahá sklo až úplně k hliníkovému tělu (díky čemuž by bylo naprosto dokonalé), není na hodinkách téměř vidět. Jasně, pokud se na ně zadíváte, ochranné vrstvy si asi všimnete. Při běžných úkonech jste však jak vy, tak i vaše okolí naprosto bez šance. Hodinky tedy vypadají i se sklem stále velmi elegantně.

Abych řádně otestoval voděodolnost skla, vzal jsem si s sebou hodinka do městského bazénu a dal si s nimi zhruba hodinový plavecký trénink, před a po kterém jsem se ještě sprchoval. Hodinky tedy byly dejme tomu 80 minut permanentně mokré, přičemž většinu času pak strávily pod vodou. Na sklu se však tato skutečnost absolutně nepodepsala, jelikož se ani nehnulo a zároveň zůstalo přilepené natolik pevně, že pod sebe nepustilo žádnou vodu. Věřím tedy, že voděodolnost skla je na opravdu vysoké úrovni.

Sklo jsem jako již tradičně podrobil i testům odolnosti, ve kterých jsem proti němu postavil zřejmě největší postrachy displejů smartphonů – klíče, mince a nakonec kabelku mé přítelkyně obsahující nepřeberné množství předmětů, které dokáží poškrábat spolehlivě téměř cokoliv (čímž jsem nasimuloval běžné příruční zavazadlo, které snad každý z nás využívá). Žádné překvapení se však v testu nekonalo. Jelikož je sklo pro Watch svým složením stejné jako pro smartphony, je neuvěřitelně obtížně poškrábání a pokud se o něj budou klíče, mince či jiné předměty jen třít (byť silněji), vytvořené jakéhokoliv výraznějšího škrábance je prakticky bez šance. Abyste jej totiž vytvořili, musíte na předmět vyvinout skutečně hrubou sílu, přičemž ani v takovém případě se zpravidla nejedná o nic velkého. Z hlediska odolnosti tedy posune sklo hodinky na zcela nový level.

Resumé

Velmi milé překvapení

Ochranné sklo PanzerGlass Performance Solutions mě dost mile překvapilo, jelikož prakticky vyvrátilo veškeré mé dřívější obavy ze skel pro chytré hodinky. Jeho vlastnosti jsou velmi dobré, stejně tak i celkové zpracování a ani ta instalace není ve výsledku něco, k čemu byste potřebovali několikaletý profesionální výcvik. Pokud tedy hledáte tvrzené sklo, které dokáže velmi dobře ochránit displej vašich Apple Watch a potažmo i jiných smartwatch (Performance Solution je dostupné na celou řadu chytrých hodinek), je novinka z dílny PanzerGlass spolehlivou volbou.