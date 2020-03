Spuštění výroby levné verze AirPods Pro klepe na dveře

Nabídka sluchátek z dílny Applu se zřejmě již brzy rozšíří o další model. Čím dál více zdrojů totiž v poslední době tvrdí, že kalifornský gigant pracuje na vývoji levnější verze nedávno představených AirPods Pro. Podle zdrojů asijského portálu DigiTimes je pak jejich vývoj již dokonce u konce a Apple začíná pomalu pokukovat po spuštění hromadné výroby.

Informátoři DigiTimes tvrdí, že spuštění hromadné výroby má Apple naplánované konkrétně na období mezi koncem prvního čtvrtletí letoška a začátkem čtvrtletí druhého. Čistě teoreticky by tak mohly první levnější AIrPods Pro z linek ve fabrikách sjet už na konci tohoto měsíce. Co se pak týče jejich představení, to se bude velmi pravděpodobně odvíjet od toho, jak půjde dodavatelům výroba novinky od ruky. Vyloučit se sice nedá březnové či červnové představení spojené s Keynote (ať už digitální či fyzickou), pokud by se však výroba potýkala s problémy například souvisejícími s koronavirem, zřejmě by Apple na představení novinky nespěchal a vyčkal by, než se mu jí podaří naskladnit dostatek.

AirPods Pro Lite, jak zatím zdroje DigiTimes sluchátka označují, by měly přinést stejný design jako klasické AirPods Pro. Oproti nim by však měly přijít o aktivní potlačení okolního hluku a režim propustnosti, takže by je šlo využívat de facto jen jako klasické AIrPods. Cena novinky zatím známá není, pohybovat se však velmi pravděpodobně bude v USA někde kolem 200 dolarů. V České republice lze počítat s cenovkou pohybující se kolem 6000 až 6500 korun.