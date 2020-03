O iPhony 12 a 12 Pro má být na podzim obří zájem

Applui se až do nedávna nanejvýš dařilo, jelikož zažíval nejen rekordní prodeje, ale také strmý růst akcií, který byl hnán zejména důvěrou investorů a samotných zákazníků. Situace se sice s nečekaným příchodem koronaviru obrátila o 180 stupňů a Apple má co dělat, aby stíhal pokrývat poptávku, ale i tak se podle analytiků jedná pouze o přechodné období a společnost s příchodem iPhonů 12 a 12 Pro opět zazáří. Příchod nové generace by totiž mohl donutit stávající váhavé uživatele konečně přesedlat na nový model.

Akcie Applu jsou posledních několik týdnů jako na horské dráze. Ještě před koncem ledna atakovaly rekordní hranici a dosáhly historického maxima, jen aby se o pár dní později propadly o hezkých několik procent. Za strmý pád mohly zejména obavy ohledně nového koronaviru, též známého jako COVID-19, který způsobil masovou hysterii a paniku. O to překvapivější bylo, že včera nečekaně akcie jablečné společnosti povyskočily o 9.3%. Analytik ze společnosti Wedbush, Dan Ives, má však pro tento náhlý růst vysvětlení, a to i přes to, že se většina trhů nachází v červených číslech. Ives totiž předpovídá, že se cena za akcii vyšplhá až na 400 dolarů a z této částky zatím nehodlá slevovat. Důvod je jednoduchý, většina uživatelů s příchodem iPhonu 12 a technologie 5G sáhne po novém modelu, a to i ti, kteří dosud váhali a s upgradem vyčkávali.

„Ačkoliv bylo posledních několik týdnů poměrně vypjatých, zejména pro Apple, jenž byl poklesu čínské nabídky a poptávky vystaven, jedná se podle nás pouze o dočasný stav a přechodné období. Celou situaci totiž zachrání masivní přechod uživatelů na telefony s technologií 5G, mezi něž bude brzy patřit také iPhone 12. Tato skutečnost jen potvrzuje naši prognózu, že se Applu bude v příštích 12 až 18 měsících nanejvýš dařit. Pochopitelně se společnost nevyhne překážkám, jelikož je situace okolo koronaviru stále docela nejasná, ale i tak je spousta důvodů k optimismu. Kromě obrovského potenciálu nové generace a zájmu o nové iPhony totiž exponenciálně roste také odvětví služeb, které Applu vydělá více než 50 miliard dolarů ročně,“ vyjádřil se analytik Dan Ives. Své tvrzení zdůvodnil také tím, že 350 z celkových 900 milionů uživatelů jablečného telefonu bude mít důvod přejít na nejnovější model, a to zejména díky 5G a masivnímu rozšíření této sítě. Jen ve fiskálním roce 2021 by se tak mohlo prodat 200 až 215 milionů kusů nové generace. Zda má Ives pravdu se dozvíme konec konců již za několik měsíců, kdy se iPhone 12 konečně dočkáme.