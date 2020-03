Milovníci RPG, jástejte! Na iPhony míří Naruto: Slugfest

Pokud milujete animovanou japonskou sérii Naruto a nedáte na ni dopustit, jistě vás už delší dobu pronásleduje otázka, proč se až dosud neobjevila žádná pořádná online hra, kde bychom mohli poměřit síly s ostatními hráči a dosytosti si užít tento propracovaný svět. Vývojáři ze studia Mars Era Games naštěstí využili situace a nečekaně se vytasili s MMORPG Naruto: Slugfest, kde na nás budou čekat všechny ikonické postavy a dlouhý, vtahující příběh.

Japonské anime Naruto nedávno oslavilo 20 let a právoplatně se zařadilo po bok kultovních sérií, na něž se jen tak nezapomene. O to větší škoda byla, že se během této doby neobjevila žádná pořádná hra pro více hráčů, jež by nám umožnila nakouknout do světa tohoto legendárního ninji a užít si atmosféru s ostatními fanoušky. Pár pokusů tu samozřejmě bylo, včetně nespočtu singleplayerových titulů, ale žádný z nich nenaplnil vysoká očekávání. O změnu se pokouší vývojáři ze studia Mars Era Games, kteří přispěchali s plnohodnotným MMORPG, které nás do světa Naruta zavede a dokonce kromě ikonických postav nabídne také originální dabéry a povedené cutscény. Příběh se bude odvíjet během Shippudenu, těsně poté, co se hlavní hrdina vrátí zpět do Listové vesnice po intenzivním tréninku s Jiraiyou a vydá se se svými nejbližšími přáteli na další výpravu.

Pochopitelně nebude chybět epický bojový systém, ninjutsu a až 4 povolání, které si budeme moci vyzkoušet. Mezi ně patří například Earth Keeper, mohutný bojovník s obouručním mečem, léčitel a pyromancer v jednom Blazing Lotus, téměř neviditelný ninja Thunder Assasin a střelec Wind, který si poradí s nepřáteli i na delší vzdálenost. V průběhu hry si samozřejmě budete postupně odemykat další schopnosti, nejrůznější vylepšení a získávat body za úkoly, které splníte. A pokud vás přestane bavit obstarávat vše na vlastní pěst, můžete si poskládat tým z několika NPC, jenž vás budou všude následovat a pomáhat vám s plněním úkolů. Podle vývojářů se můžeme těšit také na dynamický systém počasí, propracovaný ekosystém, povedenou grafiku a akční hudební doprovod, který fanoušky rozhodně potěší. A aby toho nebylo málo, na ty odvážné čekají také klanové války a aktivní kooperace s ostatními hráči. Jen na vydání si ještě nějakou dobu počkáme, hra totiž dorazí na iOS a Android až na jaře. Podle App Storu bychom ale neměli čekat dlouho, předběžné datum vydání totiž připadlo na 29. dubna. Ponoříte se opět do starého známého světa Naruta?