7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (6. 3. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Aplikaci Color Wheel ocení především všichni grafičtí designéři a návrháři, kteří zkrátka vždy potřebují perfektní nástroj pro správu barev. Tato aplikace totiž reprezentuje klasické barevné kolečko, které vám zobrazí jakoukoliv barvu a ukáže vám její záznam v různých barevných modelech.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Jestliže jste často ve vedení různých projektů a nechcete se ztratit v chaosu, pak se vám určitě bude hodit aplikace xPlan. V rámci této aplikace si můžete vytvářet perfektní Gantt grafy, které pomohou vám a vašich projektům v co možná nejlepším průběhu.

Původní cena: 1 250 Kč (49 Kč)

S pomocí aplikace Vicinity můžete velice jednoduše a poměrně rychle zvýšit vaši produktivity, a to velice snadným krokem. Vicinity vám totiž začne přehrávat ty nejrůznější zvuky, které slouží pro koncentraci, relaxaci a soustředění. Aplikace vám navíc umožní si nastavit libovolný časovač, který bude sloužit pro určení délky vaší práce.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Máte rádi logické hry, ve kterých je pro vás klíčové hledání skrytých předmětů? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by vás mohla zaujmout hra The Dreamatorium of Dr. Magnus 2 (Full). Celý příběh této hry se točí kolem ztracené dívky, kterou budete muset najít a odhalit pravdu za jejím zmizením.

Původní cena: 179 Kč (79 Kč)

Zakoupením aplikace Bundle for Office GN Templates získáte jeden z nejlepších balíčků, který je určen pro kancelářský balík Microsoft Office. Tento balíček totiž obsahuje téměř čtyři tisíce šablon pro Microsoft Word, více než 400 šablon pro Microsoft Excel a přes 400 šablon pro Microsoft PowerPoint, které navíc doplňuje zhruba dva tisíce grafických ilustrací.

Původní cena: 1 050 Kč(899 Kč)

Máte rádi koláže? Pokud ano, pak by se vám mohla hodit aplikace UltraCollage, která vám jejich tvorbu značně usnadní. Aplikace vám tedy umožní zvolit správné rozpoložení, neboli šablonu, pomůže vám s umístěním fotografií a dokonce vám pomůže s jejich úpravou.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Věnujete se programování a chápete základy algoritmů? Jestliže ano, určitě byste se měli podívat na hru Opus Magnum. V této hře se ocitnete v roli vyhlášeného alchymisty, před kterým leží spousta úkolů. Abyste je ale vyřešili, budete muset zapojit vaši hlavu a použít logické myšlení.

Původní cena: 19,99 € (9,99 €)