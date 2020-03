Unikly specifikace fotoaparátů iPhonů 12 Pro

Přestože do představení nových iPhonů 12 a 12 Pro zbývá ještě dobrého půl roku, úniky informací odhalující jejich technické specifikace se začínají objevovat čím dál častěji. Jeden velmi zajímavý se objevil i dnes a my tak máme díky němu alespoň částečně jasno v tom, jakým směrem se bude u letošních modelů ubírat jejich fotoaparát.

Zdá se, že se Apple nechal zlákat na hon za MPx. Zatímco v minulosti jeho fotoaparáty vsázely na méně MPx a například loňské modely nabízí “jen” 12MPx objektivy, letošní iPhony 12 Pro by měly údajně přinést až 64MPx fotoaparáty, z čehož by mělo těžit dle zdrojů primárně HDR a detaily, jejichž kvalita by měla povyrůst. Další velmi zajímavé vylepšení chystá Apple pro ultraširokoúhlý objektiv, který by měl u nových iPhonů zvládat při snímání pojmout až o 35% více světla, díky čemuž bychom se u něj měli dočkat výrazného zlepšení kvality fotek zejména za zhoršených světelných podmínek. Třešničkou na dortu je pak u ultraširokoúhlého objektivu zbrusu nový režim, který by měl umožňovat perfektní zaostření objektů zhruba od vzdálenosti 2,2 cm od objektivu s tím, že takto zaostřené objekty by měly jít fotit na portrétní režim. Jednat by se tedy mělo o jakousi obdobu makra známého z klasických fotoaparátů.

Nezapomíná se ani na noční focení

Velkých vylepšení se má dočkat také Noční režim. Jeho podporu by totiž měl nově dostat i teleobjektiv a přední selfie kamerka. Apple údajně pracuje i na vytvoření tohoto módu pro ultraširokoúhlý objektiv, avšak zatím není zcela jisté, zda se mu jeho plán podaří uskutečnit už do tohoto podzimu. Jedná se totiž zřejmě o poměrně komplikovaný proces, který si vyžádá i dlouhodobé testování.

Posledním výraznějším vylepšením fotoaparátů letošních iPhonů má být zdokonalení funkce Smart HDR, kterou Apple světu představil spolu s iPhony XS. Jedná se zjednodušeně řečeno o funkci, která z několika současně vyfocených snímků vytáhne jejich nejlepší vlastnosti a ty následně spojí pomocí umělé inteligence do jednoho snímku. To jinými slovy znamená, že vynikající fotky je díky této funkci schopen zachytit i člověk, který nemá s focením sebemenší zkušenosti.