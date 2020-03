Stahujte zdarma: Epic rozdává pro PC hry GoNNER a Offworld Trading Company

Nebyl by to pořádný týden, kdyby společnost Epic Games nepřispěchala s nějakou tou herní peckou zdarma, kterou si hráči mohou zkrátit dlouhou chvíli. Zatímco minule se vývojáři vytasili s uklidňující a meditativní hříčkou Inner Space, kde jsme se v prapodivném vznášedle proháněli abstraktním světem a poznávali divy vesmíru, tentokrát na nás čeká o poznání více akce a strategie. Studio si totiž pro fanoušky připravilo rovnou dva tituly, a to frenetickou plošinovku GoNNER a taktickou hru Offworld Trading Company.

GoNNER

Nejprve se vrhněme rovnou do akce a představme si první zmiňovanou hříčku, která staví na žánru rogue her a inspiruje se u starších titulů. kde prim hrála jednoduchá, ale zato pekelně zábavná a návyková hratelnost. GoNNER nás zavede do nebezpečného, temného a procedurálně generovaného světa, kde každá chyba znamená instantní smrt a nový pokus. Pochopitelně nechybí arkádový styl hraní, pixelová grafická stránka a akční hudební doprovod, který vám pořádně rozpumpuje krev v žilách. Bude totiž jen na vás, abyste překonali všechny úrovně, vyhnuli se nástrahám a porazili nepřátele. Příliš komplikovaný příběh nečekejte, děj se točí okolo netradičního přátelství Smrti, zvláštního stvoření jménem Ikk a vesmírné velryby Sally. Ano, hra je přesně tak šílená a nepředvídatelná, jak se zdá. Nicméně pokud vás kampaň začne nudit, můžete se pokusit splnit jednu z denních výzev a umístit se v žebříčku, jenž hraje poměrně zásadní roli. Odemknout si můžete také jednotlivé schopnosti, které vám v průběhu hry pomohou. Jen si dejte pozor, obtížnost je nekompromisní a nanejvýš frustrující. Ke hraní vám každopádně postačí Windows Vista, 2GB RAM a nějaká základní grafická karta spolu s procesorem. Pokud si troufnete, můžete zamířit na Opic Store a hru si zdarma stáhnout.

Offworld Trading Company

Máte-li však v lásce spíše strategičtější počiny, nemusíte se bát, že byste byli ochuzeni. Herní společnost Epic Games si totiž připravila také taktickou hru Offworld Trading Company, kde se pokusíte kolonizovat Mars a vytěžit z něj pokud možno co nejvíce materiálu. Konec konců, budete stát v čele gigantické kapitalistické korporace, která si v případě přírodních zdrojů příliš servítky nebere. Z jakého úhlu hru uchopíte a jakou strategií zvolíte bude jen a pouze na vás, avšak nepsaným pravidlem je hlídat si tok peněz a dávat si pozor na nebezpečnou konkurenci. A pokud vás propracovaná kampaň omrzí, můžete poměřit síly až se 7 dalšími hráči v multiplayeru. Pokud tedy cítíte hlad po penězích a rádi byste si udělali výlet několik světelných let, zamiřte na Epic Store a dejte hře šanci. Stačí vám Windows 7, Intel Core 2 Duo o taktu 1.8GHz či AMD Athlon X2 64 o 2GHz, 2GB RAM a Nvidia GeForce 8800 GT nebo ATI Radeon HD 3870. Odvážíte se vyzkoušet na vesmírné podnikání?