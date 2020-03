Apple svým čerstvým krokem nepřímo potvrdil brzký příchod nové generace iPadů Pro

Od představení třetí generace iPadů Pro uběhne brzy již rok a půl, což je na technologický svět vzhledem k jeho neuvěřitelně rychlému tempu vývoje velmi dlouhá doba. Přesně proto mnozí jablíčkáři očekávají každým odhalení zbrusu nové generace tohoto produktu, která se svou hardwarovou výbavou opět vyšvihne na úplný vrchol trhu s tablety. A jak se zdá, toto čekání již nebude trvat dlouho.

Spekulace ohledně nové generace iPadů Pro v posledních týdnech výrazně zesílily a to zejména proto, že se jejich příchod očekává v průběhu března. Že byly úniky informací ohledně březnového představení pravdivé navíc nyní nepřímo potvrdil i samotný Apple, který začal v tichosti omezovat výrobu současné generace své řady Pro, což se následně začalo odrážet na její dostupnosti. Čím dál více zemí tak v současnosti hlásí, že některé varianty iPadů Pro jsou u nich beznadějně vyprodané a zásoby zbylých modelů se také tenčí. Dodací doby vyprodaných iPadů jsou pak buď neznámé, nebo dlouhé klidně i šest až osm týdnů. Jedná se tedy o naprosto klasický scénář dostupnosti Apple produktů před představením jejich nové generace, který můžeme rok co rok sledovat třeba i před představením iPhonů či Maců.

Kdy přesně Apple světu v pořadí již čtvrtou generaci iPadů Pro představí je v tuto chvíli nejasné. Jako nepravděpodobnější se však zdá konec tohoto měsíce, kdy by měla proběhnout i první letošní Apple Keynote. Na té bychom se měli kromě iPadů dočkat i iPhonu 9, nové generace Apple TV a potažmo i lokalizátorů AirTags. Co se pak týče iPadů Pro, by se měly dostat výkonnější procesory než jejich předešlá generace, trojité fotoaparáty a speciální ToF senzory, které by měly tabletům umožňovat 3D skenování jejich okolí pro zkvalitnění rozšířené reality.