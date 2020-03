Apple chystá novou Smart Keyboard pro iPady. Co o ní již víme?

Externí klávesnice k iPadům se těší v poslední době čím dál větší popularitě. Mnozí uživatelé totiž dávají iPadům přednost před klasickými notebooky a právě externí klávesnice jsou jedním z nejdůležitějších příslušenství, které jim jejich přechod na tablet umožní. Externí klávesnici pro iPady vyrábí již řadu let i samotný Apple a nutno podotknout, že opravdu dobře. Jeho modely se totiž těší mezi uživateli velmi slušné popularitě a to i přes jejich poměrně vysokou cenu. Nicméně již řadu let jsou víceméně stejné a pomalu začíná hrozit, že zájem o ně opadne. Kalifornský gigant začal proto dle dostupných informací pracovat na její zcela nové generaci, kterou hodlá v průběhu letošního roku představit. Co o ni již víme?

Trackpad

Apple se v poslední letech netají svým plánem přiblížit své iPady co možná nejvíce klasickým laptopům. Nutno podotknout, že se mu jeho plán daří znamenitě, jelikož již nyní jablečné tablety i díky podpoře myši či externích úložišť v mnoha věcech počítače hravě zastoupí. S mazáním hranic však Apple ani zdaleka nekončí. Jeho nová generace Smart Keyboard má totiž nabízet kromě klasických kláves i trackpad zřejmě podobný tomu, na který jsme zvyklí právě u notebooků. Díky tomu se tak uživatelé budou moci ještě více oprostit od dotykového ovládání a své tablety začít ještě více využívat jako klasické počítače. Vzhledem k technologické náročnosti se sice nedá tak úplně předpokládat, že by trackpady ve Smart Keyboard funkcemi odpovídaly zcela stoprocentně trackpadům v MacBoocích, jejich hlavní funkce však zcela určitě hravě převezmou. Pokud tedy fandíte například trackpadovým gestům, u nového Smart Keyboard si přijdete na své.

Podsvícení

Zatímco v případě klávesnic v MacBoocích jsme na podsvícení zvyklí, u klasické Magic Keyboard či Smart Keyboard si musíme na svítící klávesnice nechat zajít chuť. Ani v jednom případě se přitom nejedná o nic pohodlného, jelikož minimálně pro práci ve tmě je podsvícení naprosto geniální. Jeho užitečnost naštěstí neuniká ani Applu, který se podle dalších uniklých informací rozhodl právě pro jeho přidání do nové generace Smart Keyboard, díky čemuž se z ní tak stane vynikající pracovní nástroj takřka do každé situace. Napájení podsvícení bude velmi pravděpodobně řešeno standardně přes Smart Connector na boku tabletu, kvůli čemuž bude kompatibilita klávesnice omezena zřejmě jen na modely, které jím disponují.

Obdoba Magic Keyboard

Pokud používáte současnou generaci Smart Keyboard, jistě mi dáte za pravdu, když řeknu, že psaní na ní rozhodně nelze označit za nepříjemné, avšak na druhou stranu ani za ztělesnění komfortu. Aby se z průměrného zážitku ze psaní stal zážitek úchvatný, chystá se Apple vyměnit současný systém úchytu jednotlivých kláves za ten, který využívá u své Magic Keyboard jak v externí verzi, tak i ve verzi laptopové. Díky tomu by tak dostaly klávesy na Smart Keyboard hlubší stisk a celkově by na uživatele působily daleko více jako klávesy z počítače, nežli z externí klávesnice, jenž se k zařízení přichycuje přes magnet. Nasazení nového systému úchytu kláves si sice zřejmě vyžádá určité kompromisy například ve formě tlustšího těla Smart Keyboard, pozitiva však tyto ústupky přibijí.