(R)evoluce v českém internetbankingu? MONETA spustila bankovní aplikaci pro Macy

Mobilní aplikace pro internetbanking nejsou pro tuzemské banky již řadu let žádným oříškem. Smartphony se přeci jen stávají pro mnohé uživatele čím dál důležitější součástí jejich životů a je tedy naprosto ideální, kdy další neméně důležitou součást – tedy finance a jejich správu – lze řešit právě přes ně. Tuzemská MONETA Money Bank však chce posunout uživatelský komfort ještě dál. Kromě aplikace pro mobily a tablety totiž její aplikaci pro internetové bankovnictví naleznete nově i v Mac App Store na Macích.

MONETA Money Bank se stává první českou bankovní institucí, která nabízí kromě mobilní aplikace a potažmo její odnože pro Apple Watch i aplikaci pro Macy. Ta má alespoň dle svého popisu obrovské množství funkcí přes možnost založit si běžný účet bez nutnosti jakékoliv návštěvy pobočky, přes kontroly stavů účtů z hlediska zůstatku či transakční historie až po jednoduché platební příkazy či jejich správu. Krom toho nabízí aplikace i push notifikace kvůli neprovedeným platbám, splátkám po splatnosti, příchozím platbám či platbám kartou. Samozřejmostí je pak i mapa poboček a bankomatů či možnost spojit se s přímo s lidmi z banky kvůli vašim problémům. Funkcí však aplikace MONETA Smart Banka, jak banka svou novinku nazvala, mnohem víc.

Bezpečnosti se obávat nemusíte

Co se týče bezpečnosti aplikace a potažmo její komunikace s bankovními servery, můžete být zcela bez obav. Přístup do ní i úkony v ní jsou chráněny buď PIN kódem, nebo v případě Maců s Touch ID senzorem právě tímto prvkem. Vývojáři u aplikace nezapomněli ani na notoricky známé zablokování po několika špatně zadaných PIN kódech (v tomto případě pěti). Co se pak týče komunikace aplikace se servery banky, tak probíhá samozřejmě zcela šifrovaně a tudíž téměř neexistuje riziko jakéhokoliv hacknutí.

Pokud se tedy mezi klienty MONETA Money Bank řadíte i vy a zároveň jste fanoušci podobných řešení, aplikaci určitě vyzkoušejte. V případě, že máte nainstalovanou ve svém iPhonu mobilní verzi, měla by se vám na Macu macOS verze nabídnout automaticky. Nestane-li se tak, stačí zamířit do Mac App Store, kde aplikaci pod heslem Moneta Smart Bank okamžitě najdete. Ke stažené můžete dále využít i tento odkaz.