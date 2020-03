Podívejte se, jak výrazně zrychlily iPhony za poslední čtyři roky

Jestli se na něco dá rok co rok u nově představených iPhonů vsadit, pak rozhodně na to, že přinesou výkonnější procesor než jejich předchůdci. Přestože výkonnostní nárůst, který s sebou nové procesory přináší, mnozí jablíčkáři už berou jako samozřejmost a mnohdy jsou přesvědčeni o tom, že jej vlastně ani nepocítí, z dlouhodobějšího hlediska je pravdou přesný opak. Přesně to se rozhodl dokázat youtuber z kanálu PhoneBuff ve svém novém testu.

Test výkonnosti se skládal celkem ze dvou kol, ve kterých se proti sobě postavily nově zakoupené iPhony 6s a 11 Pro. Jedná se jen pro zajímavost o nejstarší a nejnovější modely, na kterých je dostupný iOS 13 a zároveň o modely, které o sebe dělí dlouhé čtyři roky. Zatímco si totiž iPhone 6s odbyl svou premiéru už v září 2015, iPhone 11 Pro se světu ukázal teprve loni – tedy v září 2019. Poměrně zajímavé přitom je, že model 6s byl až do roku 2018 nejvyužívanějším iPhonem v nabídce Applu. Zastínil tak jak modely 7 a 8, tak i prémiový iPhone X, na kterém se však zprvu negativně podepsala jeho mizerná dostupnost. První kolo testu spočívalo ve spouštění předem nespuštěných (a tedy ani nenačtených na pozadí) aplikací, druhé pak bylo zaměřeno na spouštění již dříve spuštěných aplikací, které tak běžely na RAM paměti iPhonu. Na to, jak si telefony v testu vedly se můžete podívat ve videu níže.

Jak můžete sami vidět, test dopadl dle očekávání jasným vítězstvím iPhonu 11 Pro. Ten je osazen nejvýkonnějším čipsetem Applu A13 Bionic a 4 GB RAM paměti. Jeho sok pak disponuje procesorem Apple A9 a 2 GB RAM paměti, na kterých se ve druhém kole lámal chleba zřejmě nejvýrazněji. Udržet tolik spuštěných aplikací, kolik zvládá iPhone 11 Pro, totiž zkrátka iPhone 6s technicky nedokáže, jelikož jej RAM paměť výrazně limituje. Loňské novince nicméně iPhone 6s nestačí ani po stránce procesorového výkonu, byť zde až tak markantní rozdíl není. Podtrženo, sečteno – zatímco iPhone 11 Pro dokázal test dokončit za 2 minuty 41 sekund, model 6s potřeboval téměř dvakrát více – tedy 4 minuty a 43 sekund. Rozdíl je tedy poměrně výrazný a jen dokazuje, že ačkoliv se může na první pohled zdát, že se iPhony výkonnostně příliš neposouvají, pravda je někde úplně jinde.