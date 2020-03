Další problém pro Apple? Továrna na jeden z nejdůležitějších komponentů pro iPhony stojí

Současná epidemie nového typu koronaviru má vliv na řadu různých odvětví průmyslu, a stranou v tomto směru rozhodně nestojí ani společnost Apple. K okolnostem, které mohou ovlivnit výrobu budoucích iPhonů, se minulý týden přidalo i uzavření provozovny LG Innotek, která společnosti Apple dodává moduly fotoaparátů do jejích iPhonů. Závod musel být uzavřen z důvodu rozšíření nákazy novým typem koronaviru mezi zaměstnanci.

K pozastavení provozu továren Samsung a LG Innotek v Jižní Koreji došlo podle dostupných zpráv v průběhu uplynulého víkendu. Obě továrny se nacházeli v Gumi v blízkosti města Daegu, kde se zatím nový typ koronaviru šíří nejvíce. Uzavření LG Innotek by chod společnosti Apple mohlo za extrémních okolností významně ovlivnit, je ale možné, že ho vůbec nepoznamená. Podle agentury Reuters se budova továrny bude dnes desinfikovat. O tom, zda dojde zítra k obnovení provozu, se zatím neví. Z produkce LG Innotek by měly pocházet také moduly fotoaparátů pro připravovaný iPhone 12, který by se měl oficiálně představit letos v září. Pokud bude provoz továrny LG Innotek opět obnoven v horizontu několika málo dní, nemělo by to na výrobu letošních iPhonů mít významnější vliv, situace je ale zatím spíše nejistá.

Ředitel Applu Tim Cook v rozhovoru pro Fox Business nedávno vyjádřil svůj optimismus, související s aktuální situací v Číně. V rámci tohoto rozhovoru mimo jiné také uvedl, že součástky pro iPhony se vyrábějí v různých zemích světa. Co se Číny týče, vyjádřil Cook v rozhovoru své přesvědčení, že se místní vládě daří dostat celou situaci pod kontrolu.