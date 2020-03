7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (2. 3. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jestliže často tvoříte různé prezentace, které následně přednášíte před určitým publikem, pak se vám určitě hodí Templates for Keynote – DesiGN. Zakoupením této aplikace totiž získáte více než 670 jedinečných šablon, které můžete využít v rámci programu Keynote.

Původní cena: 629 Kč (49 Kč)

Ve hře Sleeping Dogs Definitive Edition se ocitnete v roli policisty, který to tak trošku hraje na obě strany. Současně totiž budete pomáhat v boji proti zločinu, kterého se ale zároveň budete účastnit. Hra vám nabídne spoustu misí, ve kterých nechybí akce, střelba, rychlost a notná dávka chaosu.

Původní cena: 749 Kč (499 Kč)

Aplikace Notability cílí především na všechny studenty, učitele a podnikatele, kteří potřebují solidní nástroj pro zaznamenávání těch nejrůznějších poznámek. Tato aplikace vám totiž umožní si zapisovat různé poznámky, které navíc můžete anotovat a dokonce i uzamknout skrze Touch ID.

Původní cena: 249 Kč (99 Kč)

Pokud se řadíte mezi milovníky her, ve kterých musíte vše provést potichu, bez jakéhokoliv povšimnutí ostatních, pak by ve vaší sbírce rozhodně neměla chybět hra Thief: Shadow Edition. V této hře se vžijete do role nejlepšího zloděje jménem Garrett, který je mistr ve svém řemeslu. To mu bohužel vyneslo takovou pověst, že se jedná o nejhledanějšího muže. Vaším úkolem je prozkoumat město, přičemž budete krást a dostávat se přes různé zámky, což vás zavede k temné zápletce.

Původní cena: 679 Kč (499 Kč)

S pomocí aplikace Color Folder Master můžete upravit vzhled vašich složek, čímž je můžete od ostatních pořádně odlišit. Tohle může vést k daleko lepší přehlednosti, jelikož určité složky od ostatních barevně odlišíte. Jak aplikace funguje a jak dokáže složky pozměnit, si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Aplikace Touch Blur je jednoduchým nástrojem, který slouží pro zamazání určitých částí fotografie. S touto aplikací vám postačí zvolit část obrázku a ten se následně zamaže. Tohle můžete využít hlavně při cenzurování tváří, což Touch Blur zvládá skutečně rychle a jednoduše.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Pokud jste vývojář a věnujete se vývoji pro jablečné produkty, poté by vám určitě neměla utéct dnešní nabídka na aplikaci Icon Maker Pro. Tento nástroj totiž slouží pro tvorbu nutných ikon. Jednoduše vám stačí nahrát obrázek, ze kterého chcete ikonky vytvořit a o zbytek se postará aplikace za vás.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)