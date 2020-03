10 věcí, které jste (možná) nevěděli o iPadu

iPad od Applu letos oslavil deset let své existence. V rámci tohoto výročí nejrůznější média – včetně našeho webu – bohatě zásobovala své čtenáře články, v nichž si mohli připomenout představení prvního iPadu, podívat se na shrnutí všech dosavadních modelů nebo se dozvědět různá zajímavá fakta. V duchu posledního zmíněného tématu se ponese i náš dnešní článek, ve kterém vám zkusíme přiblížit zajímavosti, které jste o iPadu možná nevěděli.

iPad jako odpověď na netbooky

Fotogalerie Original iPad tiskove foto fb Original iPad tiskove foto 1 prvni iPad-FB Steve Jobs predstavuje iPad fb Vstoupit do galerie

V době, kdy Apple vydal svůj iPad, se velké popularitě těšily takzvané netbooky – malé, lehké, finančně nenáročné přenosné počítače, které uživatelé s oblibou využívali pro nenáročnou práci nebo brouzdání na internetu. Pro náročnější práci nebyly netbooky absolutně vhodné, na „takové to normální brouzdání“ ale stačily. Apple ale neměl ve zvyku nabízet lidem produkty, které na něco „zkrátka stačí“, a v době, kdy řada výrobců spatřovala v netboocích nový trend s obrovským potenciálem, se firma rozhodla nabrat zcela jiný směr.

Steve Jobs neměl rád tablety

Steve Jobs ale nebyl zpočátku příliš nadšený myšlenkou na tablet, a v roce 2003 se v rozhovoru s novinářem Waltem Mossbergem dokonce svěřil, že společnost Apple nemá v plánu začít pracovat na tabletu. Uvedl tehdy, že to vypadá, že uživatelé touží spíše po klávesnicích, a že tablety zajímají spíše movitější uživatele, kteří již disponují bohatou sbírkou jiné výpočetní techniky. Uplynulo několik let a Steve Jobs svůj názor zjevně od základu přehodnotil – což se Applu rozhodně vyplatilo.

iPad měl původně vypadat tak trochu jinak

iPad od Applu byl již v době svého vydání relativně lehkým, tenkým, elegantním kouskem, který si rychle získal srdce uživatelů. Jeho podoba měla ale původně být úplně jiná. Firma Apple při navrhování designu svého tabletu zpočátku koketovala s mnoha rozličnými – a někdy i značně podivuhodnými – variantami. Podle prvních návrhů měl být původní iPad například vybaven jakýmsi vyklápěcím stojánkem, padly dokonce návrhy, podle kterých by mohl být jablečný tablet vybaven madly pro lepší uchopení. Dovedete si dnes takto vypadající iPad představit?

Závratný start

Fotogalerie iPad Jobs Steve Jobs představuje iPad v roce 2010 ipad 2010 iPad (2010) ipad ipad-media +2 Fotek ipad1 Vstoupit do galerie

Společnost Apple má na kontě řadu zajímavých a velmi úspěšných produktů. Některé si svou popularitu vydobyly až postupem času, jiné zaznamenaly doslova raketový start prakticky záhy po svém uvedení na trh. Příkladem takového produktu je i první iPad, u kterého si Apple lepší začátek snad ani nemohl přát. Jen v průběhu prvního dne se firmě podařilo prodat 300 tisíc kusů svého historicky prvního tabletu, milionovou hranici iPad pokořil během necelého měsíce. Na prodání jednoho milionu iPhonů potřebovala společnost Apple dvojnásobek času. Když se rok 2010 chýlil ke konci, měl Apple na kontě téměř 15 milionů prodaných iPadů. Tabletům od Applu se daří dobře i dnes, a společnost Apple je momentálně na nejlepší cestě k pokoření hranice 350 milionů svých tabletů.

Jailbreak první den

Logging into the iPad…jailbreak style! :) http://is.gd/bedl5 courtesy "Spirit" jailbreak by @comex — Ⓜ MuscleNerd (@MuscleNerd) April 4, 2010

V době, kdy první iPad spatřil světlo světa, nebyl jailbreak iOS zařízení zas tak běžnou záležitostí. O to působivější byl twitterový příspěvek uživatele s přezdívkou MuscleNerd, který se tehdy na sociální síti pochlubil tím, že se mu podařilo provést jailbreak iPadu v době, kdy byl jablečný tablet na pultech prodejen jen jeden jediný den. Zmíněný uživatel se na svém twitterovém účtu nezapomněl ani pochlubit patřičným důkazem.

Krátký život iPadu 3

iPad 3. generace je mimo jiné tabletem, který si „užil“ vůbec nejkratší dobu působení ze všech iPadů, které společnost Apple dosud vydala. Firma svůj iPad čtvrté generace vydala pouhých 221 dní poté, co se začal prodávat iPad třetí generace. iPad 4. generace přinesl změny například v podobě lightning konektoru (iPad 3. generace byl ještě vybaven širokým 30pin konektorem). Apple chtěl zajisté svým iPadem čtvrté generace udělat uživatelům radost, relativně novopečené majitele iPadu 3. generace ale příliš nepotěšil.

Žádný fotoaparát

Dnes patří fotoaparáty mezi jedny z hlavních lákadel nových iOS (a iPadOS) zařízení. Zatímco současné iPady jsou vybavené vcelku schopnými fotoaparáty, vždy tomu tak nebylo. V době, kdy byl světu představen první iPad, vyšel zároveň první iPhone, který byl vybaven jak předním, tak i zadním fotoaparátem. První iPad naopak fotoaparát zcela postrádal, a v té době si jen málokdo v Applu uměl představit, že by někdo reálně pořizoval fotografie na svůj tablet. Tato skutečnost se nicméně změnila hned s příchodem iPadu druhé generace.

Nejlepší tři měsíce

Nejúspěšnější sezónou (nejen) pro Apple bývá obvykle kvartál, jehož součástí jsou také vánoční svátky. První fiskální kvartál roku 2014 byl ale pro cupertinského giganta nebývale výnosný. V průběhu těchto velmi zásadních tří měsíců se jablečné společnosti podařilo prodat 26 milionů iPadů. V současné době Apple v průměru během jednoho kvartálu prodá zhruba 10 – 13 milionů svých tabletů. Modelem, který měl největší zásluhu na tomto historicky významném úspěchu, byl iPad Air první generace.

iPad pro Rickyho Gervaise…

Většina běžných smrtelníků si svůj iPad musela koupit v kamenné prodejně nebo na e-shopu. Někteří vyvolení ale mají to štěstí a tu čest obdržet své jablečné zařízení přímo z rukou některé z osobností společnosti Apple. Mezi tyto šťastlivce patřil i populární Ricky Gervais, který svůj iPad dostal dokonce od samotného Jonyho Ivea. Celý proces předání se poměrně zábavným způsobem odehrál ve vysílání rádiové stanice XFM.

… a žádný iPad pro Jobsovy ratolesti

Loni před Vánocemi vyvolala značný rozruch reklama od Applu, v níž rodiče každou chvíli dávají svým zlobícím ratolestem do ruky iPad. Pravdou je, že jablečné tablety skutečně mohou skvěle posloužit ve vzdělávání a kreativitě, ale velice snadno mohou také škodit. To si velmi dobře uvědomoval Steve Jobs – kdo by si myslel, že Jobsovy děti disponovaly nespočtem těch nejlepších jablečných produktů, ten se mýlí. Jobs se netajil tím, že ve velké míře omezuje čas i způsob využívání technologií svými dětmi. Potvrdil to i Jobsův životopisec Walter Isaacson, podle kterého se u Jobsů při večeři probírala například literatura nebo historie. „Nikdo nikdy nevytáhl iPad nebo počítač. Ty děti vůbec nevypadaly, že by na těchto zařízeních byly závislé“.