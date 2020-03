Recenze rychlonabíjecího adaptéru Adam Elements Omnia F1

Pokud čtete náš magazín, tak velmi pravděpodobně vlastníte (anebo jste vlastnili) alespoň jedno zařízení od jablečné společnosti. Nejčastěji naši čtenáři vlastní iPhone, ke kterému byl až do loňských modelů dodáván klasický 5V/1A nabíjecí adaptér. Většina novějších mobilních telefonu však disponuje funkcí, díky které je můžete nabíjet o mnoho rychleji. Touto funkcí, konkrétně Power Delivery, disponuje každý iPhone 8 a novější. Abyste však mohli rychlonabíjení využít, musíte vlastnit rychlonabíjecí adaptér s větším výkonem. Sáhnout můžete buď po originálním 18W adaptérů, anebo máte k dispozici řadu rychlonabíjecích adaptérů od třetích společností.

Těchto adaptérů je k dispozici doopravdy celá řada. Sáhnout můžete po levnějších i dražších variantách, avšak vždy by měl být tento adaptér označen štítkem Made For iPhone. Jen tak totiž zajistíte, že váš adaptér bude s iPhonem 100% komunikovat a nestane se nějaká nehoda. Neméně důležitý je také kabel, který má v případě Power Delivery na jedné straně Lightning a na druhé USB-C. V této recenzi se podíváme na zajímavou volbu pro všechny, kteří si chtějí 18W nabíjecí adaptér zakoupit, ale nechtějí ten od Applu. Konkrétně se jedná o adaptér F1 Omnia od renomované společnosti Adam Elements, který vás určitě nadchne.

Oficiální specifikace

Adaptéry, a všeobecně i ostatní výrobky od společnosti Adam Elements, jsou vždy zaručeně kvalitní, to je stará známá. V tomto odstavci se společně podíváme na oficiální specifikace adaptéru Omnia F1. Jak už jsem zmínil v úvodu, jedná se o rychlonabíjecí adaptér s jediným výstupem, který je schopný „pustit“ výkon až o hodnotě 18W. Tato hodnota je maximální pro všechny iPhony, které rychlonabíjení nabízí – s vyšším výkonem totiž nejsou schopné pracovat. Kromě Power Delivery 3.0, což zajímá především jablečné příznivce, nabízí adaptér Omnia F1 podporu také Quick Charge 3.0. Výstup je poté v podobě USB-C s maximálnímí hodnotami 5V/3A, 9V/2A či 12V/1,5A. Výrobky Adam Elements si zakládají především na bezpečnosti uživatelů, a proto je i tento adaptér opatřen ochranou proti přepětí, přehřátí a zkratu. Cena adaptéru je 1199 korun.

Balení

V případě, že se pro zakoupení adaptéru Adam Elements Omnia F1 rozhodnete, tak získáte kvalitně zpracované balení, u kterého můžete hned na první omak tušit, že i samotný výrobek bude kvalitní. Přední strana krabice je prakticky celá průhledná, nachází se zde jen ty nejdůležitější informace týkající se adaptéru. Z boční strany poté naleznete informace ohledně bezpečnosti adaptéru. Na zadní straně poté naleznete obrázek, ve kterém se nachází adaptér Omnia F1 v akci. Tento produkt můžete zakoupit hned ve dvou variantách – buď jakožto samotný adaptér, anebo adaptér společně s certifikovaným Lightning kabelem. V našem případě nám do redakce dorazila varianta s kabelem. Po otevření krabice už stačí vytáhnout plastovou přenosku, ve které se nachází samotný adaptér společně se 120cm oplétaným kabelem. Nic víc v balení nehledejte.

Zpracování

Jak už to u výrobků Adam Elements bývá, tak i v tomto případě prakticky hned zjistíte, že je kvalita zpracování na opravdu vysoké úrovni. Srovnávat by se rozhodně dala i s kvalitou zpracování od samotného Applu a dost možná bych se ani nebál tvrdit, že varianta od Adam Elements je ještě o fous kvalitnější. Samotný adaptér je samozřejmě vyroben z plastu, avšak z velmi kvalitního. Nutno podotknout, že i po vzhledové stránce je adaptér perfektní – část adaptéru je z lesklého plastu, druhá část poté z matného. Tvar klasického obdélníku poté narušuje lehké zaoblení na jedné straně. Na předku se poté nachází samotný USB-C výstupní konektor, z boční strany najdete branding Adam Elements a na další straně se poté nachází specifikace a certifikáty adaptéru. Perfektní je také zpracování samotného kabelu, který si můžete zakoupit společně s adaptérem. Ten má 120 centimetrů, je kvalitně opletený a samotné koncovky nejsou plastové, ale hliníkové. Potěší také suchý zip, který je na kabelu navlečený – ten můžete využít pro uchycení anebo zkrácení kabelu, když nepotřebujete jeho celou délku. Kabel samozřejmě disponuje certifikací MFi a po stránce zpracování je několikanásobně lepší, než klasický originální kabel od Applu.

Osobní zkušenost

Adaptér Adam Elements Omnia F1 jsem měl možnost testovat něco málo přes týden. Během používání se mi jen potvrdilo to, co uvádí výrobce, a co slibuje technologie Power Delivery. iPhone XS s tímto adaptérem nabijete za 30 minut až na 50 % kapacity baterie, což se hodí především tehdy, kdy například nestíháte a máte vybité zařízení. To samozřejmě neznamená, že byste adaptéry nemohli využívat na denní bázi. Baterie a všeobecně hardware iPhonů je těmto výkonným adaptérům přizpůsoben a není se tak obávat, že by se při každodenním používání nějak výrazně zkrátila životnost baterie. Rychlonabíjení doopravdy funguje jen do 50 % kapacity baterie, poté se o něco zpomalí a zařízení nabíjí pomalu do 80 %. Jakmile baterie překročí 80 %, tak se nabíjení ještě zpomalí, a to prakticky na rychlost klasického 5W adaptéru. Adaptér se při nabíjení žádným způsobem nezahříval a vyzkoušel jsem i nabíjení iPadu, společně s MacBookem. V případě MacBooku se však jedná doopravdy o nouzové řešení, jelikož originální nabíječky na MacBooky mají výkon 61 W a 18W varianta v podobě Omnia F1 se jim samozřejmě nemůže rovnat.

Resumé

V případě, že hledáte kvalitní rychlonabíjecí adaptér a z nějakého důvodu nechcete ten originální od Applu, tak je Adam Elements Omnia F1 naprosto perfektní volbou. Nabízí totiž totožný výkon s adaptérem od Applu, tedy 18 W. Kromě toho se můžete těšit na perfektní design a v případě, že sáhnete po variantě s kabelem, tak také na výborně zpracovaný Lightning kabel s certifikací MFi. Společnost Adam Elements na tento adaptér navíc poskytuje prodlouženou tříletou záruku, což rozhodně není k zahození. Podle mých informací navíc Adam Elements nemá nikdy s výměnou nefunkčních produktů problém. Dále je nutné zmínit, že adaptér Omnia F1 disponuje ochranou proti přepětí, přehřátí a zkratu, což je pro bezpečnost každého z nás velmi důležité. Z vlastní zkušenosti mohu rozhodně adaptér Omnia F1 společně s Lightning kabelem s klidnou hlavou a čistým svědomím jen a jen doporučit.