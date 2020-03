Recenze chytrých hodinek Honor MagicWatch2 46mm

Pokud vám Apple Watch z nějakého důvodu nevyhovují, na trhu naleznete značné množství chytrých hodinek, které je dokáží z mnoha ohledech nahradit či dokonce překonat ať už svým designem, nádherným displejem, funkcemi a třeba i výdrží baterie. Takové hodinky s názvem MagicWatch 2 představila nedávno i společnost Honor a my se na ně podíváme podrobněji v této recenzi.

Obsah balení a vzhled

Nejprve ale jako vždy k obsahu balení. Hodinky dorazí v krabici, ve které kromě MagicWatch 2 s koženkovým náramkem naleznete též kolébku na nabíjení, USB-C kabel, manuál a náhradní pryžový náramek. Samotný design mi přijde senzační, jelikož jsem u hodinek fanouškem spíše kulatého klasického vzhledu. Neméně skvělý pohled je na 1,39“ AMOLED displej, který je na maximální jas čitelný za jakékoliv situace. Obvod hodinek je vyhotoven z nerezové oceli, jež dává celému zařízení luxusnější vzhled. Na levé straně poté najdeme dvě tlačítka, o nichž si řekneme později. Mezi nimi pak je k vidění mikrofon a reproduktor. Na spodní straně se nachází senzory pro měření tepu a dva magnetické piny pro nabíjení.

Technické specifikace

Hodinky disponují krásným AMOLED displejem o úhlopříčce 1,39“, který je čitelný i na přímém slunci. O propojení se smartphonem se stará Bluetooth 5.0, o běh pak Kirin A1. Hodinky se nemusíte bát vzít ani do vody, jelikož dle výrobce disponují vodotěsností do 50 metrů. V zařízení najdete funkce jako GPS, GLONASS, gyroskop, kompas a oxymetr. Baterie má kapacitu 455 mAh a zaručí přibližně čtrnáctidenní výdrž na jedno nabití. Interní paměť 4 GB umožní do hodinek nahrát stovky skladeb, potěší i integrovaný reproduktor a mikrofon, což vám dovoluje vést hovor s protistranou přímo za pomoci hodinek. Neměl jsem nikdy problém s tím, že by mě člověk na „druhém konci drátu“ neslyšel nebo naopak. Nicméně je třeba přiznat, že volat přes telefon nebo sluchátka je jistě příjemnější. Hodinky jsou též na ruce poměrně lehké a jsou tlusté jen 9,8 mm.

Párování a aplikace

Fotogalerie Android appka (1) Aplikace pro Android Android appka (2) Aplikace pro Android Android appka (3) Aplikace pro Android Android appka (4) Aplikace pro Android +13 Fotek Android appka (5) Aplikace pro Android Android appka (6) Aplikace pro Android Android appka (7) Aplikace pro Android Android appka (8) Aplikace pro Android Android appka (9) Aplikace pro Android Android appka (10) Aplikace pro Android Appka (11) Aplikace pro iOS Appka (12) Aplikace pro iOS Appka (13) Aplikace pro iOS Appka (14) Aplikace pro iOS Appka (15) Aplikace pro iOS Appka (16) Aplikace pro iOS Vstoupit do galerie

Abyste hodinky mohli používat, je třeba stáhnout v App Store aplikaci Zdraví Huawei. V ní navolíte typ hodinek, po jejich vyhledání klepnete na displej u MagicWatch 2 a máte vyhráno. Samotná aplikace je přehledná, v češtině a lze v ní spravovat aktivitu, notifikace, budík a podobně. Nicméně je zde na místě začít s kritikou. Tyto hodinky disponují vnitřní pamětí o velikosti 4 GB pro vaše skladby. Je to skvělá a užitečná možnost, přes iPhone do nich ale žádnou hudbu nenahrajete. Pro tyto účely je na místě požádat uživatele Androidu, aby si hodinky spároval a hudbu do nich přenesl. Skladby pak zůstanou v hodinkách a vy je můžete nadále poslouchat. Stejná potíž nastává v případě ciferníků, kdy zcela nepochopitelně nemůžete v aplikaci stáhnout do hodinek nové ciferníky. Uživatelé Androidu jich mají v aplikaci desítky, pokud je vám tam ale někdo stáhne, ciferníky opět zůstanou uloženy v hodinkách. Na větší omezení v porovnání s Androidem jsem asi nenarazil a upřímně mě toto počínání Huawei k uživatelům iOS dost zamrzelo. Na rozdíl vzhledu a možností aplikace na iOS a Androidu se můžete podívat v galerii na boku odstavce. Jakožto androidí telefon byl použit Huawei P10 lite, pro nějž je tato aplikaci nativní.

Ovládání

Ovládání MagicWatch 2 je velmi intuitivní a osvojení gest zabere jen několik minut. Hodinky probudíte zvednutím ruky nebo stisknutím horního tlačítka. A ano, zde někomu může chybět funkce „Tap-to-wake“. Potáhnutím do boku procházíte základní menu. Kromě ciferníku můžete vidět údaje o počasí, srdeční aktivitě v průběhu dne, dosažení cílů a hudební přehrávač. Tomu bych na iOS vytkl nemožnost ovládat hudbu v iPhonu. Pokud tedy pouštíte hudbu například do reproduktoru, musíte vždy vzít do ruky iPhone. Můžete ale zde pouštět skladby uložené v hodinkách, přičemž hudba jde přímo z reproduktoru hodinek. Zvuk se mi líbil, pokud jste v zavřené místnosti a máte MagicWatch 2 poblíž, zklamaní nebudete. Problém není ani spárování s AirPody. V tomto případě stačí v hudebním přehrávači klepnout na tři tečky ve spodní části obrazovky, poklepat na sluchátka a „Přidat zařízení“. Nyní můžete jít běhat bez mobilu a s hudbou. Data se pak synchronizují s iPhonem po vašem příchodu a otevření aplikace.

Pokud jste dále na domovské obrazovce, swipnutím zespodu zobrazíte notifikace. Potažením z horní části displeje pak sjede notifikační lišta, kde můžete spravovat budík, režim spánku, režim nerušit, funkci Najít telefon nebo nastavení. V nastavení pak můžete ovládat intenzitu jasu, vibrací, navolit ciferník nebo například přiřadit funkci ke stisknutí spodního tlačítka. Krok zpět vždy provedete potažením z levé strany displeje. Teď nyní k oběma tlačítkům na levém boku hodinek. Jak uvádím výše, v nastavení můžete zvolit, co se má stát po stisknutí spodního tlačítka. Přednastavena je tam po rozbalení možnost volby cvičebních aktivit jako běh (venku/uvnitř), chůze (venku/uvnitř), cyklistika (venku/uvnitř), plavání, převýšení, turistika, přespolní běh, triatlon, orbitrek, veslovací trenažer nebo jiné komplexní cvičící aktivity. Kromě cvičení můžete na spodní tlačítko navolit funkce jako záznamy cvičení, stav cvičení, tep, záznamy aktivit, spánek, dechová cvičení, protokol hovorů, hudbu, kompas, svítilnu nebo například barometr. Toto je v podstatě výčet funkcí, které vidíte i po stisknutí horního tlačítka na domovské obrazovce. Zajímavá mi přišla funkce kompasu. Ta si po spuštění žádá kalibraci, poté ovšem funguje velmi spolehlivě. Podstatným mínusem těchto hodinek je uzavřený operační systém, do kterého zkrátka a dobře aplikace nenahrajete. Záleží ale na preferencích každého uživatele.

Osobní zkušenost

Já osobně jsem byl po rozbalení z hodinek opravdu nadšený. Jsem stále unešen z designu a především displeje. Nicméně dost zklamaný jsem byl po zjištění, jak je to s hudbou a ciferníky. Pokud ale toto překousnete a někdo s Androidem vám pomůže, bude používání MagicWatch 2 radost. Notifikace přicházejí spolehlivě a zobrazují diakritiku. Když se rozsvítí displej, na ruce vypadají skvěle a je to něco, co zkrátka i po delším používání budete dělat zas a znova jen tak pro radost. Milovníci venkovních sportů budou nadšeni díky GPS. Pro účely testování jsem zkusil snad jen tři kilometry na kole a datům věřím. V appce máte kromě dat o aktivitě i mapu, údaje o aktivitách máte pak i uloženy v hodinkách.

Resumé

Pokud uvažujete o chytrých hodinkách a překousnete u jejich spolupráce s iPhonem jisté ústupky, bude pro vás používání Honor MagicWatch 2 skvělou záležitostí. U tohoto zařízení dostanete za slušnou cenu skvělý vzhled, displej i výdrž baterie. Hodinky jsou k dispozici ve dvou variantách, a to Hebe Black 42mm a Minos Steel 46mm (testovaná varianta). Obě varianty stojí shodně 4990 korun. Pro prvních 10 našich čtenářů je zde ovšem sleva 10 % po zadání kódu:“magicwatch2„.