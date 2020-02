Recenze KEF LS50 Wireless: Když toužíte jen po tom nejlepším

Co vlastně dělá úžasné produkty úžasnými, dokonalými a výjimečnými? Je to touha se odlišit, nebo je to honba za dokonalostí? Jak vlastně takové produkty vznikají a z čeho čerpají jejich designéři nápady a zkušenosti? Pokud bychom pochopili recept na dokonalost, mohli bychom všichni najednou dělat něco výjimečného. Byly by však pak ještě výjimečné věci skutečně výjimečné, když by byly na každém kroku? Ne a je proto správně, že těch, které stojí za to mít ve své garáži, na sobě, ve skříni, na zápěstí nebo se v nich každý den probouzet je jen pár a o to výjimečnější jsou. Všechny do jednoho zplodila touha jejich designérů a inženýrů po dokonalosti a přesně tato touha je slyšet v každém jednom tónu, který se ozývá z KEF LS50 Wireless – reproduktorů, na které máme dnes tu čest se podívat.

Design reproduktorů KEF LS50 Wireless je velmi podobný s již recenzovaným modelem s označením LSX, který právě z LS50 Wireless vychází. Ovšem o tom, že design je tím prvním a zároveň posledním,co oba modely spojuje, svědčí již fakt, že dnes recenzované LS50 Wireless, jsou o dobrých 7 kilogramů těžší. Váha levého reproduktoru je úctyhodných 10 kilogramů, pravý, aktivní reproduktor, je pak ještě o 200 gramů těžší. Samotný design, ale i cena předurčuje reproduktory k tomu, že budou dominovat na stolu z masivu nebo jiného ušlechtilého materiálu a k dřevotřísce z Ikei se nepřiblíží. Pokud by však stůl nebyl tím pravým, na co je chcete položit, nabízí KEF také speciální stojany, díky kterým můžete reproduktory postavit přímo na zem.

Reproduktory mají rozměry 300 x 200 x 308 mm, což, jak sami vidíte, znamená, že jsou poměrně hluboké. Pokud si navíc připočítáte dalších pár centimetrů za nimi nutných k vyvedení kabeláže, je třeba počítat se širším stolem nebo komodou. Čím hlubší prostor jim totiž dáte, tím lépe budou reproduktory působit v interiéru. K dokonalému sladění se zbytek vaší domácnosti nebo kanceláře máte možnost vybrat si z trojice barev, které KEF označuje jako Gloss black/Blue, Titanum Gray/Red a Gloss White/Cooper. Oba reproduktory jsou již z výroby osazeny velkými gumovými podložkami, aby nedocházelo k rezonancím a zároveň reproduktor pevně držel na místě, a to i v případě, kdy jej umístíte na hladký povrch.

Bavit se u reproduktorů za šest desítek tisíc o kvalitě zpracování je dle mého názoru trošku zbytečné. Když navíc k ceně připočítáte logo společnosti KEF, pak už se v rámci zpracování skutečně není o čem bavit, a tak se sluší jen dodat, že je excelentní a chybu nemáte šanci najít. Vše pasuje na desetiny milimetru a samozřejmě nikde nic nevrže nebo jinak nepracuje.

Připojíte vše, co si jen umanete

Hlavní doménou reproduktorů KEF LS50 Wireless je kromě neuvěřitelného zvuku také jejich propojitelnost ke všemu, co vás snad jen napadne. K dispozici proto máte na pravém, aktivním reproduktoru vstupy a výstupy pro optický kabel, AUX, USB, Subwoofer a Ethernetový kabel. Kromě toho je možné dostat zvuk do reproduktorů také bezdrátově a to pomocí Bluetooth 4.0 s aptX kodekem anebo přes 2.4GHz/5GHz Dual-band Wi-Fi. Celkem se pak KEF chlubí možností, mít zapojeno najednou až dvanáct různých zdrojů zvuku, ovšem je nutné dodat, že osm z nich je připojeno přes Bluetooth.

Abyste poznali, že jste vstoupili do vyšší ligy, musíte u reproduktorů po jejich připojení určit také kde konkrétně jsou umístěné. Podle toho, zda určíte stůl nebo stojany a umístění blízko zdi nebo ve volném prostoru, automaticky dojde k vyladění zvuku k co nejlepší reprodukci. K ovládání reproduktorů slouží jednak ovládání na aktivním reproduktoru, dálkový ovladač, ale také dvojice aplikací pro iOS a Android od společnosti KEF, přes které si můžete vyladit reproduktory přesně tak, jak je vám libo.

Kromě dvojice reproduktorů najdete v balení také krabičku s označením Accesosories Pack, ve kterém se kromě literatury a množství kabelů s pozlacenými koncovkami ukrývá také sympatický dálkový ovladač, pomocí kterého můžete ovládat stejné prvky, které nabízí také ovládání přímo na pravém reproduktoru. V rámci kabeláže máte k dispozici Ethernet kabel s pozlacenými koncovkami, pomocí kterého propojíte levý a pravý reproduktor, dvojici napájecích kabelů a další ethernet kabel pro připojení k počítači.

Excelentní zvuk hraje prim

Všeobecný problém u reproduktorů je v tom, že se snaží buď zkreslit zvuk tak, aby uměle působil co nejlépe ,nebo jej naopak nechávají tak čistý, až z toho bolí uši. A tak zatímco jeden výrobce se snaží vás přesvědčit, že je fajn, když zní skladba tak, jak se to zrovna hodí jeho reproduktorům, druhý preferuje nechat vyznít jednotlivé tóny tak čistě, až to zní příliš sterilně a uměle. KEF LS50 Wireless se snaží o to, aby hudba zněla co nejpřirozeněji, a i když je zvuk perfektně čistý a jednotlivé tóny nejsou nijak zabarvené nebo uměle pozměněné, hudba přesto nezní sterilně a poslech je přirozený a doslova lahodí uším.

Jakmile poprvé zapnete LS50 Wireless, zjistíte, že máte problém. Reproduktory jsou totiž sice bezdrátové a první, co vás napadne, je přes Bluetooth z iPhone pustit nějakou tu hudbu. Ovšem po prvních pár desítkách vteřin přehrávání zjistíte, že by byl doslova hřích, pouštět si na těchto reproduktorech pouštět cokoli jiného než Flac a to ideálně přes ethernetový kabel nebo optický audio kabel. Vše ostatní je totiž rouhání. První, co jsem udělal, bylo připojení reproduktorů pomocí kabelů k počítači a následně jsem si z úcty k jeho památce a také kvůli kvalitní hudbě vybral Ivana Krále a skladbu Winner Takes All. Reproduktory perfektně vykreslují každé brnknutí do struny, stejně jako strojově přesné bicí. Hlas Ivana je pak už jen dokonalou ukolébavkou. Jednotlivé nástroje přesně vyniknou, ale zároveň jsou dost spojené dohromady na to, aby tvořily dokonalý celek přesně tak, jak to umělec zamýšlel.

Když jsem s úsměvem na rtech zavzpomínal na Ivana, musel jsem sáhnout po něčem trošku divočejším. Sáhl jsem proto po Deep Purple a jejich Smoke On The Water. Skladba, která už má své roky, zní tak, že doslova vidíte Ritchie Blackmore a Ian Gillan, když se dívali na hořící stage jednoho z festivalů, ze které se valil dým na jezero, na jehož břehu seděli. Dost rocku, pojďme přejít dál. Mám pocit, že poslouchat Kanyeho Westa je něco jako jíst Avokádo. Musíte sníst neskutečné množství jídla, abyste si avokádo dokázali vychutnat a pak oceníte jeho chuť naplno. Kanyeho Closed on Sunday je prostě boží a já si na této skladbě poslední dobou celkem ujíždím, a proto ji mám detailně naposlouchanou. Díky reproduktorům jsem však měl možnost slyšet i to, jak Kanye otevírá pusu, aby se nadechl k další sloce. Vše zní zkrátka perfektně vyváženě a zvuk je neskutečný.

Aby z toho reproduktory nevyšly tak snadno, pouštím ještě totální divočinu, kterou miluju. V Tekashiho Zeta Zero se totiž téměř celou skladbu prolíná více hlasů a do toho zní šílený beat. Vše je přitom perfektně rozeznatelné a jednotlivé hlasy vyniknou s naprostou přesností. Když pak Tekashi zařve svoji hlášku They looking for that what? They looking for the rocket, máte chuť začít skákat po domě do rytmu a zvednout ruce nad hlavu. Reproduktory jsou strojově přesné a velmi čisté. Přitom však dokáží dělat hudbu zábavnou a živou, bez toho, aniž by ji zkreslily.

Nejzajímavější na celém zvukovém podání jsou basy. Bez použití externího basového reproduktoru totiž dokáží reproduktory s poměrně malým reproduktorem o velikosti pouhých 13 centimetrů vykouzlit hluboké, podmanivé basy. Ty jsou výrazné a zároveň velmi přesné a nedochází k jejich prolínání do zbytku skladby. Jsou tedy slyšet jen tehdy, kdy mají být slyšet, a naopak v momentech, kdy ustupují do pozadí, jsou skutečně jen doplněním tónů, které chtěl umělec zdůraznit. Až budete mít dost hudby, zkuste si najít v archivu F1 nějaký závod ještě z doby, kdy používaly formule motory V12 – tedy z doby, kdy závody v Monacu bylo slyšet i v Cannes nebo Nice. Budete mít doslova husí kůži, když „okolo vás“ projedou monoposty a začnou podřazovat do nejbližší zatáčky.

Nepotřebujete je, ale toužíte je mít!

KEF LS50 Wireless rozhodně nejsou něčím, co byste potřebovali mít na svém pracovním stole. Jsou ale něčím, co tam mít toužíte a dokáží ve vás probudit stejný pocit, jako když po dlouhé zimě vejdete do garáže a konečně odkryjete plachtu z vašeho Ferrari, abyste jej nastartovali a před dlouhým létem jej poprvé projeli. Taky jej nepotřebujete, ale vzbuzuje ve vás emoce a pocity, které se jen těžko popisují slovy. Naštěstí v případě těchto reproduktorů, si dokonalý zvuk můžete užívat den co den, bez ohledu na počasí venku a věřte, že emoce ve vás dokáží probudit stejné, jako když na jaře poprvé v garáži zmáčknete tlačítko Launch. Jen tentokrát se místo W12 ozve zvuk přesně takový, jaký jste pustili ze svého Macu nebo iPhone.

Jedná se o výjimečné reproduktory pro výjimečné lidi, kteří chtějí ve svém životě jen to nejlepší. Pokud netoužíte po audio sestavě, ale chcete mít zesilovač integrovaný přímo do reproduktoru, tak jak tomu je u aktivních reproduktorů, dostáváte se díky KEF LS50 Wireless téměř na vrchol možností, po kterých můžete sáhnout. Cena 2 290€ pak dle mého přesvědčení zcela koresponduje s tím, co reproduktory nabízí nejen po stránce zpracování, možností připojitelnosti, ale zejména po stránce zvukové, která je na špičkové úrovni.