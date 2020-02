5 filmů na iTunes, které tento víkend seženete levněji (28.2. 2020 – 3.1. 2020)

Víkend je tu. Pokud nemáte v plánu strávit ho v baru, na horách, na návštěvách u příbuzných nebo na cestách, můžete si pustit nějaký zajímavý film. Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Mr. Bean’s Holiday/Prázdniny pana Beana

Patříte mezi fanoušky legendárního Mr. Beana? Pak byste si neměli nechat ujít celovečerní komedii z roku 2007 s názvem Prázdniny pana Beana. Rowan Atkinson se vrací v jedné ze svých ikonických rolí v dalším dobrodružství, které vás zaručeně rozesměje. Tentokrát se pan Bean stal výhercem videokamery a skvělé dovolené na Francouzské Riviéře. Nebyl by to ale on, aby se už na cestě nezamotal do nejrůznějších nečekaných situací.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

angličtina, čeština, české titulky

Film Prázdniny pana Beana pořídíte zde.

Lil Peep: Everybody’s Everything

Letos v listopadu uplynou již tři roky od smrti mladého hudebníka Gustava Elijaha Åhra alias Lil Peepa. Dokument s názvem Lil Peep: Everybody’s Everything z produkce Terrence Malicka vypráví o nelehkém životě a tvorbě Lil Peepa, a mapuje jeho cestu od samých počátků až po vrchol, kdy Lil Peep se svou hudbou vyprodával koncertní haly po celém světě.

19,- vypůjčení, 89,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Dokument Lil Peep: Everybody’s Everything pořídíte zde.

Sex ve městě

Hrdinky populárního televizního seriálu Sex ve městě si v roce 2008 našly svou cestu i na plátna kin. Snímek Sex and the City – The Movie je filmovým pokračováním seriálového příběhu sloupkařky Carrie Bradshaw a jejích kamarádek Samanthy, Charlotte a Mirandy. Nechte se o tomto víkendu přenést na Manhattan a starosti hoďte za hlavu.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina

Film Sex ve městě pořídíte zde.

Trabantem až na konec světa

Cestování často není úplně pro každého. Cestování přes celý svět přes často nepříliš pohostinná místa počínaje amazonským pralesem a konče alpskými průsmyky se může jevit jako hodně odvážný nápad. Absolvovat tuto cestu jediným trabantem? Pro většinu lidí nemyslitelné, pro cestovatele Dana Přibáně sympatická výzva, kterou nelze než pokořit.

39,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Čeština

Film Trabantem až na konec světa pořídíte zde.

Cesta do lesa

Honza (Tomáš Hanák) nakonec koupil chalupu na konci vesnice. Obývá ji spolu se svou ženou Markétkou (Bára Schlesinger) a dcerkou Anynou (Anna Linhartová) a synem Sayenem (Vojtěch Vovesný). Anna chodí do školy, příliš se jí tam ale nedaří. Raději se toulá přírodou. Jednoho dne se divoženka Anyna setká mladým revírníkem Ludvou (Tomáš Vorel ml.), který po nocích chodí do lesa střílet škodnou zvěř…

39,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Čeština

Film Cesta do lesa pořídíte zde.