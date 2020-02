Šéf Applu Číně věří. Výroba iPhonů by se v ní mohla vrátit do normálu již brzy

V dnešních dopoledních hodinách jsme vás prostřednictvím článku informovali o tom, že se Tim Cook momentálně nachází v jeho rodné zemi, kterou je Alabama. Konkrétně se zde ve městě Birmingham zúčastnil konference, na které s neziskovou společností Ed Farm spolupracuje na novém studijním programu, který doplní již zaběhlé programy Everyone Can Code a Everyone Can Create. Jakmile výkonný ředitel Applu dokončil svou řeč o tomto novém programu, tak souhlasil s rozhovorem pro magazín Fox Business.

V tomto rozhovoru, jehož celé znění bude k dispozici co nevidět, se Cook rozpovídal o momentální situaci ohledně koronaviru a také o tom, jaký dopad má koronavirus na podnikání Applu. Cook si myslí, že Čína začíná mít pomalu koronavirus pod kontrolou a myslí si, že se již brzy vrátí vše do normálu: „Připadá mi, že Čína začíná mít koronavirus pod kontrolou. Pokud se podíváte na čísla nakažených a vyléčených, tak se každým dnem zlepšují a zlepšují, takže jsem v tomto případě velmi optimistický. Jak jistě víte, iPhony se konstruují po celém světě. Některé jejich klíčové komponenty pochází ze Spojených států, další zase z Číny. Vezmeme-li v potaz díly, které se vyrábí v Číně, tak už jsou některé naše továrny znovu otevřeny a mohou alespoň částečně fungovat,“ uvedl Tim Cook v rozhovoru.

Všeobecně to z této části rozhovoru vyznívá spíše tak, jako by Cook potřeboval továrny na výrobu komponentů pro iPhone otevřít co nejdříve a nejrychleji, ať to stojí co to stojí. Cook musel totiž akcionáře v posledním setkání upozornit na možný propad akcií, a to právě kvůli situaci s koronavirem. Další informace o situaci Applu se poté akcionáři dozví v dubnu, kdy je naplánované další jejich setkání.