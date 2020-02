Likvidace konkurence  Arcade? Z App Store zmizela streamovací herní služba Shadow

Není to zase tak dávno, co jsme informovali o několika nejlepších herních streamovacích službách, které jsou momentálně k dispozici. Do seznamu těchto povedených platforem patřilo i Shadow, které se po bok výraznější konkurence zařadilo především díky vstřícným vývojářům, adekvátní ceně a rozsáhlé nabídce titulů, jenž si můžete zahrát. Na App Storu se však služba příliš neohřála. Apple se rozhodl ji stáhnout těsně poté, co zjistil údajné porušení podmínek.

Fotogalerie shadow app 4 shadow app 6 shadow app 5 shadow app 3 +3 Fotek shadow app 2 shadow app 12 Vstoupit do galerie

Herní společnost stojící za povedenou streamovací platformou Shadow to od nynějška rozhodně nebude mít lehké. Služba umožňující streamování na Mac, PC, smartphony a Apple TV se totiž teprve pomalu začínala zvedat ze země a lákat uživatele, když Apple zakročil a aplikaci z jablečného obchodu stáhl. Za náhlý a poměrně drastický krok údajně může porušení podmínek, alespoň soudě dle oficiálního vyjádření společnosti na sociální síti Reddit. Následkům však čelí výhradně iPhone a iPad, aplikace speciálně pro Apple TV je zatím nedotčená a funguje bez problému. Nutno ale dodat, že Shadow s Applem aktivně spolupracuje a snaží se přijít na řešení, které by umožnilo navrátit platformu zpět do App Storu. Není to konec konců poprvé a nejspíše ani naposledy, podobnému odporu ze strany jablečné společnosti čelil také Steam Link od Valve, který nabízel hráčům možnost streamovat ze svého domovského PC na jakékoliv podporované zařízení.

Je tedy vidět, že Apple si rozhodně servítky nebere, alespoň když přijde řeč na dohodnuté podmínky. Ty jsou leckdy pořádně ošemetné a dodržovat je vyžaduje notnou dávku ochoty a trpělivosti. Stejně tak obtížné je i vyjednávání, které často spočívá v extrémních kompromisech a ústupcích, které jednotlivým společnostem z finanční stránky příliš neprospívají. Tak či onak nezbývá než čekat, zda si Shadow opět cestu na App Store najde. Byla by ale škoda zaříznout tak ambiciózní projekt již v zárodku – tedy pokud se ze strany Applu nejedná jen o likvidaci byť jen zdánlivé konkurence herní služby  Arcade, o které mnozí uživatelé již spekulují.