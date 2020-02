Letošní představení iPhonů 12 je kvůli koronaviru v ohrožení

Černé scénáře spojené s představením iPhonů 12 a koronavirem začíná pomalu připouštět čím dál tím větší počet zdrojů. Že existuje čím dál větší šance odsunutí podzimního představení novinek či minimálně jejich mizerné dostupnosti nyní připustil i velmi důvěryhodný zdroj agentury Reuters, který má vazby přímo na Apple.

Před nějakým časem začaly prosakovat zvěsti o tom, že podzimní představení iPhonů 12 je kvůli koronaviru v ohrožení, jelikož inženýři Applu nemohou na jejich dokončení a výrobě spolupracovat s inženýry Foxconnu v Číně. Právě tato spolupráce těsně před dokončením modelů je přitom každoročně naprosto klíčová a závisí na ní de facto celá druhá polovina každého roku. Podepisuje se totiž jak na spuštění výroby novinek, tak na představení a potažmo jejich uvolnění do prodejů. Podle zdroje agentury Reuters, kterým má být bývalý vysoce postavený zaměstnanec Applu, je však právě tato spolupráce ve velkém ohrožení. “Pokud jsou (inženýři Foxconnu či celé fabriky) v karanténě, je to pro Apple špatné,” okomentoval nynější situaci.

Apple může svým způsobem těšit to, že své iPhony představuje světu až na podzim. Ten je totiž stále relativně daleko a je tedy možné, že se do té doby podaří koronavirus zastavit nebo alespoň zkrotit natolik, že již nebude pro výrobce představovat až tak velké riziko. Pokud však bude svět koronavirem decimován i nadále, nelze bohužel vyloučit, že letošní rok bude na Apple produkty velmi slabý. Je totiž víceméně jasné, že pokud je nebude Apple schopen skrze své dodavatele vyrábět v dostatečném počtu kusů, jejich představení odloží až na příští rok, kdy již bude schopen zajistit jejich potřebné počty. Bohužel jediné, co je v tuto chvíli možné, je doufat, že peklo jménem koronavirus brzy vyhasne.