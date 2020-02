EU přemýšlí nad nařízením, které by se zřejmě negativně podepsalo na produktech Applu

Plány Evropské unie nadělají zřejmě letos Applu nepěkné vrásky na čele. Po nedávném schválení univerzálních nabíječek, kvůli kterému čeká kalifornského giganta velmi pravděpodobně v budoucnu rošáda s obsahem balení jeho produktů, si totiž nyní vzali evropští politici na paškál baterie ve smartphonech a jiné elektronice. Ty se jim zdají příliš obtížně vyměnitelné, s čímž je třeba zatočit.

Zatímco ještě zhruba před deseti lety bylo zcela běžné v případě nutnosti výměny baterie oddělat zadní kryt telefonu a baterii jednoduše vyměnit za novou, nyní si již podobný luxus neužíváme. Naprostá většina současných telefonů je totiž konstruovaná tak, že aby byla výměna baterie možná, je nutné nejprve odmontovat displej a potažmo další komponenty v telefonu, aby se k ní uživatel vůbec dostal. To je samozřejmě pro mnohé naprosté sci-fi a bez profesionálního servisu se proto neobejdou. Právě v tom však vidí Evropská unie problém.

Místo návštěvy servisu, která není zpravidla levnou záležitostí, totiž volí mnozí uživatelé smartphonu cestu pro ně snadnější – koupi zcela nového telefonu. To však podle Evropské unie tak úplně neprospívá životnímu prostředí a proto je nutné vyrábět telefony tak, aby v nich byly baterie snadno uživatelsky vyměnitelné. Díky tomu by se tak měla zvýšit recyklace, poklesnout by naopak měl objem elektronického odpadu. Zdánlivě skvělá myšlenka má však minimálně pro výrobce smartphonů a jiné elektroniky trpkou pachuť. Vždyť zavedení podobného nařízení by pro ně znamenalo mnohdy od základu překopat jejich produkty – tedy alespoň ty budoucí. Evropští zákonodárci by navíc rádi viděli snadno vyměnitelné baterie nejen u telefonů, ale také u tabletů či sluchátek.

Evropská komise, která má podle nizozemského ekonomického deníku FD celý plán na starosti, by měla svoji vizi představit zhruba do poloviny března. Pokud bude schválena, v následujících měsících bude její podoba ještě upřesněna a poté už bude zřejmě na samotných výrobcích, jak si s ní poradí. Je však jasné, že pro mnohé z nich včetně Applu by představovalo její odklepnutí velký problém. Změna konstrukce jeho produktů, která by měla usnadnit výměny baterií, by totiž velmi pravděpodobně byla velkým krokem zpět a to minimálně z hlediska designu. Jen těžko si lze představit například uživatelsky snadnou výměnu baterie u produktů typu AirPods, jelikož na ně jsou v současnosti krátcí i profesionální technici. Malovat čerta na zeď je však zatím předčasné.