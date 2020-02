Jak je to s usmrcením Lightningu u Apple produktů Evropskou unií

V posledních týdnech je o Evropské unii (EU) slyšet mimo jiné i kvůli její vizi snížit v následujících letech množství elektroodpadu. Toho chce docílit zavedením různých standardizačních norem, které by jednak množství elektroodpadu z dlouhodobého hlediska měly snížit, a zároveň by měly mít pozitivní vliv na spotřebitele. Zdánlivě krásná myšlenka má však poměrně velký háček – komunikaci. Představitelé EU ji totiž absolutně nezvládají veřejnosti podat tak, aby z ní byla nadšená či ji minimálně pochopila.

O zaříznutí Lightning konektorů právě Evropskou unií četla v uplynulých dnech velmi pravděpodobně naprostá většina z vás. Jednalo se totiž o téma číslo 1 pro obrovské množství technologických médií z celého světa. Ta vycházela při tvorbě těchto článků z informací z předešlých let, kdy se EU skutečně o pomyslné zaříznutí atypických nabíjecích portů v elektronice – tedy i Lightningů – snažila. Namísto závazného nařízení se však zpravidla jednalo o různá doporučení výrobcům, kteří je mohli ale i nemuseli respektovat, přičemž ke druhé variantě se přiklonil i Apple. Když se proto před pár dny hlasovalo o nových opatřeních pro snížení elektroodpadu, vycházelo se víceméně právě z těchto snah z minulosti. Nicméně při bližším zkoumání věci, o které se hlasovalo, si všimnete, že šlo konkrétně o “usnesení o společné nabíječce pro mobilní rádiová zařízení”. Zde se tedy otevírá poměrně velký prostor pro různé slovíčkaření, jelikož onu společnou nabíječku pro mobilní rádiová zařízení si mnohá média, ale i běžní uživatelé vyložili po svém – tedy buď skutečně jako nabíjecí port, nebo jako vyloženě nabíjecí adaptér. Ani na jeden tábor se přitom zlobit nedá. Vždyť právě EU je tu od toho, aby veškeré řešené věci podávala naprosto transparentně a pochopitelně “na první dobrou”. To se však bohužel nestalo a na světě je tak kvůli tomu pořádný guláš.

Vcelku úsměvné je i to, že zcela jasno nemá v problematice velmi pravděpodobně ani samotný Apple. Ten se totiž před nějakým časem pustil do kritiky EU s tím, že svými opatřeními by mohla zastavit technologické inovace, které jsou však pro svět velmi důležité. Právě tato kritika se zdá vzhledem k tomu, že by se mohla celá norma točit jen kolem portů v nabíjecích adaptérech, poměrně zvláštní. Vždyť Apple již v nabídce USB-C nabíjecí adaptéry pro iPhony a iPady má a ani nedostatkem nabíjecích kabelů s koncovkou USB-C rozhodně netrpí. Jinými slovy – Applu by stačilo změnit obsah balení svých produktů, kdy místu USB-A nabíjecích adaptérů by začal přibalovat USB-C adaptéry a místo nabíjecích kabelů s USB-A by začal jednoduše přibalovat kabely s koncovkou USB-C (přičemž druhá koncovka – tedy Lightning či nabíjecí magnetický konektor pro Watch – by zůstala na svém místě).

Je otázkou, jak bude výsledná norma pro standardizaci příslušenství ve výsledku vypadat. Vyhotovená by totiž měla být až v polovině letoška, přičemž do té doby o ní zřejmě příliš mnoho detailů k dispozici nebude. Bez ohledu na to, zda by bylo lepší mít v iPhonu Lightning či USB-C, potažmo zda by bylo mít lepší v nabíjecím adaptéru USB-A či USB-C, je potřeba říci, že tohle se z hlediska komunikace skutečně Evropské unii nepovedlo a rozhodně se nelze divit kritice, která se nyní na její hlavu snáší. Jedná se přeci jen o věc, která by se mohla dotknout (a v budoucnu zřejmě dotkne) přímo či nepřímo zhruba 740 milionů obyvatel, kteří v Evropě žijí.