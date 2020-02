Apple zřejmě již brzy představí chytré brýle, uzpůsobuje jim iPhony 12

Je tomu jen pár dní, co jsme vás informovali o tom, že iPhony 12 nabídnou podle japonských zdrojů podporu zcela nového WiFi standardu 802.11ay, díky kterému by mohl výrazně zrychlit například přenos dat přes AirDrop. Podle Ming-Chi Kua však je zřejmě důvod přidání podpory zcela jiný a nutno podotknout, že o poznání zajímavější.

Nový standard má dle dostupných informací zajišťovat vysokorychlostní přenos dat o teoretické rychlosti zhruba kolem 176 gigabitů za sekundu. Jediným problémem má být absence schopnosti pronikat zdmi či obecně různými materiály. To však nebude podle Kua v očích Applu problém, jelikož jej bude chtít využívat na vysokorychlostní propojení mezi jeho produkty – konkrétně mezi iPhony a jeho chystanými chytrými brýlemi. Na těch podle mnoha úniků informací pracuje již dlouhé roky a nyní se zdá, že je jejich představení na dosah. Kdyby tomu totiž tak nebylo, Apple by jen stěží přizpůsoboval této novince i své nové iPhony.

Obecně se dá říci, že toho o chytrých brýlích Applu zatím příliš mnoho nevíme. Dosavadní zprávy totiž hovořily prakticky jen o tom, že mají být primárně určeny pro konzumaci AR obsahu, který by mohl být čas od času prokládán i VR obsahem. V brýlích má běžet speciální operační systém rOS, který má vycházet z iOS a nabízet uživatelům například i vlastní App Store s aplikacemi, které budou nainstalovatelné buď na brýle, nebo na iPhone, na kterém by měly být brýle zprvu závislé. Co se pak týče přesného termínu představení, ten je stále ve hvězdách. Nicméně vzhledem k přizpůsobení iPhonů 12 chytrým brýlím by zřejmě nebylo ničím překvapivým, kdybychom se jejich částečného odhalení dočkali již letos na podzim.