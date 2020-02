Apple mění své newyorské sídlo. Podívejte se, do jakých prostor míří

Jablečná společnost je v posledních týdnech a měsících poměrně nenasytná a polyká jeden kancelářský komplex za druhým. Dosud se zaměřovala zejména na Evropu, jmenovitě například německý Mnichov, avšak postupně začíná pokukovat také po prostorách ve Spojených státech. Aktuální kapacity technologickému gigantovi zkrátka nestačí a expanze je očividně potřeba. Proto si Apple vyhlédl gigantickou budovu na Manhattanu, kam se postupně přestěhuje a udělá z ní své hlavní newyorské sídlo.

O průběžné expanzi Applu v poslední době píšeme téměř pravidelně a nejnovější pronájem historické budovy na Manhattanu je jen další známkou toho, že to jablečná společnost myslí vážně a zažitou přezdívku „Big Apple“, tedy Velké jablko, jak se přezdívá New Yorku, bere doslovně. Obrovský komplex má totiž přes 20 438 metrů čtverečních a řadí se mezi nejprestižnější a nejvelkolepější kancelářské budovy. Svou rozlohou dokonce výrazně překonává současný prostor, který Apple se svými zaměstnanci obývá. Podle dosavadních informací si pro své účely jablečná společnost zabere 11. až 14. patro a zařadí se po bok dalších gigantů, kteří si budovu pronajímají, jako je například řetězec obchodů Macy’s a televizní vysílací stanice AMC Networks.

Není příliš divu, že si komplex, známý také jako Penn 11, Apple vybral. Stavba v New Yorku vyrostla již v roce 1923 a dohromady zabírá přes 106 800 metrů čtverečních, což z ní dělá jednu z největších zajímavostí, jež jsou na Manhattanu k vidění. Jedinou otázkou tedy zůstává, zda si jablečná společnost dosavadní kancelářské prostory na Páté avenue ponechá, nebo se rozhodne přestěhovat do nového přírůstku se vším všudy. V každém případě se jedná o výrazné rozšíření, které z hlediska kapacity společnosti rozhodně uleví a případně nabídne možnost nabrat do týmu další lokální zaměstnance. Nezbývá tedy než čekat, jak s touto novinkou Apple naloží a zda se brzy dočkáme další mohutné expanze.