Evropská unie prozradila, jaká komunikační aplikace je podle ní nejbezpečnější

Bezpečnost a soukromí jsou v dnešní době poměrně ožehavá témata, která už nejsou doménou jen technologického světa, ale postupně se probojovala také na televizní obrazovky a do politických debat. Nebezpečných kybernetických útoků a odposlouchávání komunikace totiž stále přibývá a vůle technologických gigantů s tímto trendem něco dělat poměrně pokulhává. Stačí se podívat na WhatsApp, jenž spadá pod Facebook. I přes slibované šifrování a zdánlivou bezpečnost je aplikace stále terčem více či méně úspěšných útočníků, kteří zneužívají benevolence společnosti a ohrožují jak běžné uživatele, tak vládní úředníky a státníky. Nedávno byla využita dokonce k hacknutí iPhonu nejbohatšího muže světa Jeffa Bezose. Možná i z tohoto důvodu se Evropská komise rozhodla vyzvat své členy a jejich týmy, aby ke komunikaci využívali aplikaci Signal. Ta má mít totiž dle ní bezpečnostní nedostatky velmi nízké.

Signal šifruje komunikaci mezi jednotlivými zařízeními a údajně nabízí o poznání větší zabezpečení než konkurenční aplikace ze stáje technologických gigantů jako je Facebook nebo Apple. Konec konců, idea stojící za Signalem je poměrně vznešená a kromě decentralizace vývojářům šlo zejména o pravou podobu šifrování. Ne jako v případě nadnárodních korporací, které data následně přeprodávají, ač se stále ohání transparentností a důrazem na bezpečnost uživatelů. „Je to jako WhatsApp od Facebooku nebo iMessage od Applu, jen s tím rozdílem, že nabízí daleko silnější šifrování a především otevřený zdrojový kód. Díky tomu může každý zkušenější vývojář nahlédnout pod pokličku a sám se přesvědčit o tom, že je aplikace nezávadná“, vyjádřil se expert na kryptografii, Bart Preneel.

Signal je mezi námi již od roku 2013 a nabízí celou řadu možností, jak svá data ochránit. Zprávy můžete posílat anonymně, nastavit automatické smazání po určité době, nebo zašifrovat i to, komu zprávu posíláte. O této skutečnosti se uživatelé přesvědčili již v roce 2016, kdy Signal vyšetřovalo několik společností a všechny došly k závěru, že samotná společnost nevlastní téměř žádná data. Jediné, co o vás aplikace ví je datum vytvoření účtu a poslední přístup k němu. Vypadá to tedy, že boj o bezpečnost uživatelů ještě nekončí a Evropská komise dala jasně najevo, že příliš nevěří ani Applu, ač se soukromí uživatelů společnost zastává. Na druhou stranu si Evropská unie lehce protiřečí, její zákonodárci totiž aktivně lobbují za zákon, který umožní poskytovatelům připojení uchovávat informace o korespondenci uživatelů v případě, že je bude jednou policie potřebovat. Uvidíme, jak se situace dál vyvine. Jisté ale je, že se ještě máme na co těšit.