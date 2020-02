Chcete si koupit PowerBook podepsaný Stevem Jobsem? Nyní máte možnost

Do otevřených aukcí denně míří tisíce dražších či levnějších věcí s větší nebo menší citovou hodnotou, která se může na ceně taktéž podepsat. V případě PowerBooku podepsaného Stevem Jobsem, který nyní míří do aukce, se ale jedná o zcela jinou situaci a pokud si budete chtít tento relikt minulosti zakoupit, pravděpodobně si budete muset připravit peněženku s několika tisíci či desetitisíci dolarů. Tento legendární kus je totiž ještě k tomu podepsaný a v zachovalém stavu.

Jak jistě víte, zakladatel Applu Steve Jobs nerad rozdával autogramy, kvůli čemuž se jeho jméno nachází jen na relativně malém množství věcí. Jedním z nich je shodou okolností také osobní přenosný počítač, který si odbyl premiéru v roce 1995. Konkrétně se jedná o kompaktní PowerBook 190cs, na jehož těle je právě podpis bývalého generálního ředitele jablečné společnosti. Ač se může cena začínající na 1 tisíci dolarů zdát atraktivní, nenechte se zmást. Finální částka se totiž nejspíše o hezkých pár nul navýší – konkrétně se totiž cena tohoto stroje odhaduje na nižší desítky tisíc dolarů. Prodej notebooku si vzala na paškál společnost RR Auctions, která pořádná podobně extravagantní aukce poměrně často a její odhady lze proto brát velmi vážně.

K prodávanému stroji se navíc váže poměrně zajímavý příběh, který se datuje ještě do dob, kdy Steve Jobs spřádal plány na další animovaný film studia Pixar. Steve Jobs jednu chvíli společnosti střídal jako ponožky a po svém „odchodu“ z Applu v roce 1986 koupil studio Pixar, které tehdy spadalo pod giganta jménem Lucasfilm. Právě v malém studiu Pixar také pracoval bývalý majitel PowerBooku, který se s největší pravděpodobností na filmech podílel jako zvukař, zejména tedy na snímku Život brouka. Díky tomu se mu podařilo získat od zakladatele Applu podpis a ten si také náležitě uschovat.

Zajímavé je i to, že byl Steve Jobs ochotný počítač podepsat i přes to, že nedohlížel na jeho vývoj a vznikl v době, kdy se vizionář pohyboval mimo okruh jablečné společnosti. Konec konců, během oněch 10 let mezi roky 1986 a 1996 se Jobs k Applu příliš nehlásil a nevyjadřoval ke společnosti přílišné sympatie. To ostatně jasně dokázal při přednášce před studenty, kde ho jeden z chlapců poprosil o podpis na jablečnou klávesnici. Zakladatel společnosti to rázně odmítl a místo toho vyprávěl studentům o tom, jak moc Apple nenávidí a jak zmíněná klávesnice reprezentuje jeho nevoli. Zejména si tedy stěžoval na klávesu F a její funkci. Proč tedy najednou změnil svůj postoj a jím neschválený počítač podepsal je otázkou. Pravděpodobné ale je, že měl Steve Jobs prostě dobrou náladu a rozhodl se zvukovému inženýrovi udělat radost. Máte-li tedy pár korun navíc, počkejte si do 12. března, kdy bude veřejná aukce oficiálně zahájena.