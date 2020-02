Samsung Galaxy S20 dokazuje, že se jedné z největších novinek iPhonů 12 není třeba obávat

Jednou z největších novinek letošních iPhonů 12 by měla být podpora 120 Hz obnovovací frekvence displeje. To zjednodušeně řečeno znamená, že obraz na displeji by se měl začít obnovovat 120x za sekundu namísto nynějších 60 obnovení za sekundu při 60 Hz, které využívají iPhony nyní. Díky tomu bychom si tak měli například při procházení uživatelského rozhraní užít celkově větší plynulost animací (detailněji si můžete vyšší obnovovací frekvenci prohlédnout ve videu níže). S vyšší obnovovací frekvencí však bohužel přichází jedna neřest – konkrétně vyšší energetická náročnost. Dvojnásobný počet zobrazení obsahu za sekundu si totiž logicky žádá i více energie. Právě kvůli tomu již nyní mnozí jablíčkáři prohlašují, že tuto vychytávku na iPhonech nechtějí a označují ji za zbytečnou, jelikož jsou přesvědčeni o tom, že by výdrž jejich telefonů doslova zdevastovala. Pravda je ale zřejmě někde úplně jinde.

Obnovovací frekvencí 120 Hz se chlubí i nedávno představené vlajkové lodě Samsungu pro letošní rok – tedy modely S20, S20+ a S20 Ultra. Z hlediska technologického vývoje se nejedná o nic překvapivého. Vždyť 120 Hz displeje se začínají pomalu objevovat u většiny vlajkových lodí největších výrobců smartphonů a to i přesto, že jsou pro výdrž telefonu větší zátěží než 60 Hz displeje. To se ostatně nesnaží maskovat ani samotný Samsung, který v nastavení svých telefonů umožňuje nastavit jak 120 Hz, tak i 60 Hz s tím, že u druhé varianty uživatele otevřeně informuje o prodloužení výdrže baterie. U první zase láká na lepší uživatelský zážitek, který vyšší obnovovací frekvence bezesporu nabízí. Testy provedené portálem PhoneArena nicméně ukazují, že rozdíl ve výdrži telefonu při nastavené 120 Hz obnovovací frekvenci a 60 Hz obnovovací frekvenci nejsou v žádném případě nikterak markantní.

Test byl konkrétně proveden na modelu Galaxy S20 Ultra, který je nejvyšším modelem dané řady a pyšní se mimochodem třeba i baterií s kapacitou 5000 mAh. Při nastavení jeho displeje na 60 Hz obnovovací frekvenci vydržel telefon v testu 12 hodin a 23 minut, při 120 Hz pak 10 hodin a 2 minuty. Výdrž při vyšší obnovovací frekvenci se tedy snížila o rovné 2 hodiny a 21 minut, což odpovídá zhruba 20 %. Rozhodně se tedy nedá mluvit o propadu, kvůli kterému by se stal telefon nepoužitelný. Applu se navíc daří rok co rok do svých iPhonů nasazovat jak baterie s delší výdrží, tak i úspornější komponenty v čele s procesory řady A, díky čemuž lze očekávat, že propad výdrže by u „dvanáctek“ mohl být ještě nižší či dokonce nulový, kdy by si telefony zachovaly stejnou výdrž jak loňské modely při dvojnásobné obnovovací frekvenci. Jakýkoliv jiný scénář se zdá v tuto chvíli být vzhledem k vlastnostem řady Galaxy S20 nepravděpodobný.