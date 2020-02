CyberDrive: Proleťte se na iPhonu létajícími auty ve futuristickém městě

Pokud se nemůžete dočkat nejnovějšího veledíla od CD Projektu RED jménem Cyberpunk 2077, ale chcete si zkrátit čekání nějakou tu jednohubkou, máme pro vás skvělou zprávu. Vývojář Popa Radu totiž přispěchal s poměrně netradiční a vizuálně zajímavou hříčkou, která se u futuristické budoucnosti výrazně inspiruje a obohacuje ji o několik staronových prvků. Místo akční hratelnosti a kosení hordy nepřátel ale čekejte spíš vzdušnou projížďku mezi mrakodrapy.

Pořádných a poctivých kyberpunkových her je v dnešní době jako šafránu a jedinou solidní vyhlídkou je v tuto dobu Cyberpunk 2077 od polského studia CDPR. Právě ten byl však opět odložen na září, což spoustu zklamalo celou řadu milovníků neonu a špinavých, přetechnizovaných ulic. Naštěstí do hry ale vstoupil vývojář Popa Radu, který přispěchal s hříčkou Cyber Drive, jež má čekání zkrátit a nabídnou vzdušnou projížďku mezi gigantickými stavbami. Prim tak budou hrát pochopitelně létající auta, avšak neočekávejte spořádané a zákon dodržující létání. Tentokrát totiž mírně vybočíme ze zažitých principů a pořádně proženeme motory naší mašiny. Pokud tedy nechcete hrát podle pravidel a místo toho si užít to, co je na zemi vzhledem k fyzikálním zákonům nemožné a nebezpečné, tato jednohubka vám to umožní.

Grafickou stránkou hra sice příliš neoslní, ale i tak nabízí povedený audiovizuál, který se poměrně vymyká standardům a škatulkám. Co se hratelnosti týče, přílišnou komplexnost a složitost nečekejte ani od ní, na druhou stranu je však nanejvýš návyková a na hezkých pár chvil vás k obrazovce přilepí. Samozřejmě nechybí možnost nejrůznějších manévrů, vyhýbání se překážkám a rozmanité triky, s nimiž se budete moci ve volném prostoru chlubit. Liší se také prostředí, které je poměrně dynamické a nikdy nevíte, z jakého směru se přiřítí další vzdušné vozidlo. Chcete-li si tedy odpočinout od tradičních mobilních her a na chvíli se ponořit do kyberpunkové světa, alespoň tedy než na naše obrazovky dorazí Cyberpunk 2077, Cyber Drive je přesně pro vás. Stačí zamířit na App Store a počkat do 10. března, kdy hra oficiálně vychází. Samozřejmě bude dostupná plně zdarma.