Apple přemýšlí nad celoskleněným iPhonem s displejem po celém jeho těle

Apple s příchodem nové dekády svou kreativitu neztrácí, ba právě naopak. Čím dál frekventovaněji totiž přichází se zajímavými koncepty a patenty, které by mohly jednou udělat díru do světa. Pochopitelně se vždy jedná pouze o předběžné nástřely, ale i tak je poměrně vzrušující sledovat, co se jablečnému gigantovi honí hlavou. Tentokrát si společnost posvítila na iPhone, který je již takovou stálicí patentů Applu. Brzy bychom se totiž mohli dočkat celoskleněného telefonu s displejem kolem celého těla.

Trh se smartphony se stále dynamicky mění a zatímco ještě před lety byl výřez až futuristickým konceptem, dnes se jedná o nepsaný standard, který většina zákazníků automaticky očekává. Konec konců, čím větší plocha vyplněná displejem, tím lépe. Apple jde v tomto ohledu ale ještě dál za dosavadní hranice a v nejnovějším patentu přichází se zajímavým návrhem, který by zcela změnil způsob, jakým chytré telefony používáme. iPhone by totiž v budoucnu mohl být vyrobený komplětně ze skla a nabídnout obrazovku obepínající celé tělo telefonu. Pojem „displej“ by se tak stal minulostí, a ač by přední část stále zobrazovala přehled aplikací jako doposud, zbytek uživatelského rozhraní by mohl být rozesetý de facto po celém smartphonu. Sklo, vyrobené až z 6 částí, by vypadalo jednolitě a umožňovalo by ovládat iPhone ze stran, zepředu i zezadu. Celá plocha konstrukce by tak byla využita na maximum a nabízela by jak estetický design, tak praktickou funkcionalitu.

Díky tomuto netradičnímu způsobu by tak bylo možné zabudovat do systému celou řadu dalších funkcí a ovládacích prvků, popřípadě využít zadní stranu a boky telefonu jako dotyk a tlak detekující plochu. To by umožnilo odemykat telefon pomocí Touch ID libovolným dotykem, nebo případně skenovat další charakteristické rysy a tvář z jakéhokoliv úhlu. Stejně tak by takto mohla být nahrazena řada tlačítek, jako je třeba to pro zvyšování a snižování hlasitosti či pro probuzení telefonu. Kapacitní senzory by naopak zajistily pohodlné ovládání pomocí poklepání nebo vyvíjení různé síly na tělo iPhonu. Co se samotné konstrukce týče, ač se zdá jednolitá, Apple ji pevně ohraničuje a každé straně přisuzuje specifické funkce, k nimž by mohla sloužit. Ať už se jedná o zobrazování textových či grafických výstupů, nebo lišty s ikonami, již by mohl uživatel využít jako sadu svých oblíbených aplikací, které by stiskem spustil. Uvidíme, zda se jednou tohoto netradičního designu dočkáme, nebo návrh jablečná společnost uklidí do šuplíku.