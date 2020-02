Milovníci retra, jástejte! Na iPhony dorazila devadesátková plošinovka Super Gigadroid

Plošinových hříček je sice na jablečný systém přehršel, ale jen málokteré z nich se dokážou vyhnout přehnaným mikrotransakcím a repetitivní hratelnosti. Super Gigadroid od vývojáře Andrewa Normora je však naštěstí jedním z těchto unikátů, které hráče přikovají k obrazovce a jen tak ho nepustí. Andrew není na herní scéně konec konců žádným nováčkem a u žánru Metroid her se inspiroval již nesčetněkrát. Zatím to vypadá, že jeho nejnovější a poměrně netradiční počin rozhodně nezklame.

Pokud milujete žánr Metroid her a žízníte po dalším zajímavém titulu, máme pro vás dobrou zprávu. Nezávislý vývojář Andrew Normore totiž příliš nelenil a po úspěchu své předešlé hry se pustil do dalšího počinu, který se výrazně inspiruje u arkádových plošinovek. Samozřejmě nebude chybět plejáda unikátních úrovní, z nichž každá nabídne odlišný druh nepřátel i přístupu k boji, a brutální střílení hordy protivníků, kteří se na vás budou valit po desítkách. Hra se pochopitelně drží staré hratelnosti a snaží se zavděčit milovníkům titulů z 90. let, tudíž lze očekávat poměrně jednoduché, ač nanejvýš návykové ovládání a retro grafický kabátek. Během své výpravy skrz 12 úrovní narazíte na pořádný arzenál na zbraní a bude jen na vás, jakou taktiku a bojový postup zvolíte.

Svého droidího hrdinu si v průběhu budete moci také vylepšovat a získávat nové schopnosti, ať už lepší skákání, větší odolnost nebo například hezčí vzezření. A pokud se vám poštěstí, možná narazíte i na nějakou tu skrytou truhlu, v níž najdete pěkné vybavení. Máte-li tedy slabost pro podobné hříčky, doporučujeme zamířit do App Storu a hru si zdarma stáhnout. Jen si dejte pozor na nepříliš příznivý obchodní model, který se naštěstí tvůrce rozhodl přepracovat a nabídnout vstřícnější alternativu. Vydáte se na epickou výpravu do neznáma?